Explosion mortelle à Saint-Fons : les salariés d’Elkem Silicones de retour lundi

Après l’explosion mortelle survenue le 22 décembre sur le site d’Elkem Silicones au sud de Lyon, les salariés seront de retour demain, lundi 5 janvier.

Les salariés de l’usine Elkem Silicones doivent être de retour demain, lundi 5 janvier, après l’explosion survenue le 22 décembre dernier sur le site de Saint-Fons, au sud de Lyon. Pour rappel, deux employés ont perdu la vie dans la déflagration, deux hommes de 47 et 55 ans, et deux autres ont été grièvement blessés.

La journée de reprise après les congés de fin d'année, sera "focalisée sur les employés" avec des réunions d'informations, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'entreprise, Guillaume Artois. La reprise de la production n'est prévue que le lendemain, a-t-il ajouté.

La cause de l’explosion encore inconnue

L'origine de l'explosion dans ce site classé Seveso seuil haut, situé au cœur de la Vallée de la chimie est pour l'heure encore indéterminée. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour blessures involontaires par personne morale et homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, confiée à la Division de la criminalité organisée spécialisée (DCOS) et à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS). Les syndicats CGT et CFDT ont indiqué leur intention de se porter partie civile.

Le directeur de l'usine, Jean-Pierre Lerat, avait avancé juste après l'accident que la déflagration avait pu être causée par une émanation d'hydrogène "dans un atelier expérimental". "Il y avait une réaction qui se passait mal et l'équipe est intervenue. Pendant l'intervention, il y aurait eu une émission, probablement d'hydrogène gazeux, qui aurait pu déclencher l'explosion", avait alors expliqué Guillaume Artois.

Plusieurs incidents depuis 10 ans

Le site a bénéficié d'investissements de plus de 25 millions d'euros entre 2019 et 2025 pour la sécurité, la prévention des risques industriels, selon une source proche de l'entreprise. L'atelier pilote, qui avait fait l'objet d'une inspection une semaine avant l'accident, a de son côté reçu un investissement de 3 millions d'euros au cours des trois dernières années pour le remplacement de matériel et la réfection d'infrastructures, de même source.

Pour rappel, un jeune employé de 25 ans avait déjà perdu la vie dans des circonstances similaires en 2016. Début 2025, la fuite d’un produit chimique avait également nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers et le plan d’opération interne (POI) avait été déclenché par Elkem Silicones. Entre 2017 et 2022, le site a été mis en demeure huit fois.

