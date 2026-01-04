Lyon : une potentielle arnaque découverte sur les distributeurs de titres de transport TCL

TCL appelle les usagers à la vigilance après la découverte de morceaux de scotch collés sur les distributeurs de titres de transport. Il pourrait s’agir d’une arnaque.

Le phénomène a nécessité un appel à la vigilance de la part du réseau TCL (transports en commun lyonnais). Sur ses réseaux sociaux, TCL a en effet mis en garde les usagers le 30 décembre concernant l’apparition de morceaux de scotch collés sur certains distributeurs de titres de transport. Il s’agirait en réalité d’un stratagème bien rodé pour dérober vos codes bancaires.

"Si vous remarquez du scotch sur le module de paiement sans contact d’un distributeur, adoptez les bons réflexes : signalez-le-nous et privilégiez un autre distributeur ou l’achat via l’application TCL", avertit-il. Le réseau de transports en commun rappelle enfin que "ces signalements (lui) permettent d’intervenir rapidement pour sécuriser les équipements".

