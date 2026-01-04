Actualité
Possible arnaque sur un distributeur de titres de transport TCL à Lyon. @TCL

Lyon : une potentielle arnaque découverte sur les distributeurs de titres de transport TCL

  • par la rédaction

    • TCL appelle les usagers à la vigilance après la découverte de morceaux de scotch collés sur les distributeurs de titres de transport. Il pourrait s’agir d’une arnaque.

    Le phénomène a nécessité un appel à la vigilance de la part du réseau TCL (transports en commun lyonnais). Sur ses réseaux sociaux, TCL a en effet mis en garde les usagers le 30 décembre concernant l’apparition de morceaux de scotch collés sur certains distributeurs de titres de transport. Il s’agirait en réalité d’un stratagème bien rodé pour dérober vos codes bancaires.

    "Si vous remarquez du scotch sur le module de paiement sans contact d’un distributeur, adoptez les bons réflexes : signalez-le-nous et privilégiez un autre distributeur ou l’achat via l’application TCL", avertit-il. Le réseau de transports en commun rappelle enfin que "ces signalements (lui) permettent d’intervenir rapidement pour sécuriser les équipements".

    Lire aussi : TCL : de nouveaux aménagements pour "accompagner les nouveaux usages"

    à lire également
    Explosion mortelle à Saint-Fons : les salariés d’Elkem Silicones de retour lundi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : une potentielle arnaque découverte sur les distributeurs de titres de transport TCL 15:32
    Explosion mortelle à Saint-Fons : les salariés d’Elkem Silicones de retour lundi 14:40
    train TER
    SNCF : des perturbations sur l’axe Lyon - Valence à partir de demain 13:57
    Jean-Luc Mélenchon se rendra au CCVA de Villeurbanne le 9 janvier 13:12
    Métropole de Lyon : la collecte des sapins débute demain 12:30
    d'heure en heure
    Littérature : « Le Crépuscule des hommes », Nuremberg en coulisses 11:43
    Pollution de l’air : du mieux ce dimanche, l’alerte orange levée à Lyon  11:01
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Un Lyonnais arrêté avec 500 kg de tabac, il est condamné à 325 000 euros d’amende 10:19
    Lyon vue météo
    La région Auvergne-Rhône-Alpes reste en vigilance jaune grand froid  09:43
    Météo : une journée sous le soleil, mais glaciale ce dimanche à Lyon  09:05
    Ligue 1 : pour son premier match de l’année, l’OL domine l’AS Monaco 03/01/26
    Lou Rugby
    Top 14 : le LOU respire enfin et s’impose à domicile face à Pau 03/01/26
    “Trump joue son jeu et il a raison. Quand on voit que l’Angleterre a réussi à négocier 10 % de douane, cela pose de vraies questions sur notre capacité à peser dans ces discussions alors que nous sommes la première zone économique du monde”, déplore Morane Rey-Huet
    "Pillage impérialiste" : à Lyon, le PCF condamne l’attaque américaine au Venezuela 03/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut