Le LOU craque, Bordeaux prend le dessus

Bordeaux-Bègles s'est offert une victoire laborieuse (32-20) face au LOU ce samedi 4 octobre, profitant de moments de flottement chez les Lyonnais pour pencher la balance à leur avantage.

Ce samedi 4 octobre, le LOU a subi une nouvelle défaite sur la pelouse de Bordeaux-Bègles lors de la 5e journée du Top 14, avec un score final de 32-20 en faveur des Bordelais.

Ils ont démarré fort. En seulement 18 minutes, ce samedi 4 octobre, l’Union Bordeaux-Bègles inscrivait trois essais face à un LOU quasi inexistant. Mais dès la 22e minute, sous l’impulsion d’un solide Thomas Moukoro, les Lyonnais se réveillaient et portaient enfin le ballon dans le camp adverse, réduisant l'écart à 17-13 avant la pause.

Cette remontée n'a pas suffit à mener les hommes de Karim Ghezal à la victoire face à des Bordelais plus agressifs en fin de deuxième période, portés par l'ailier Bielle-Barray, auteur du bonus offensif à quelques minutes de la fin. A l'issue d'un match laborieux, les Bordelais se bonifient à domicile et goûtent de nouveau au succès après une défaite difficile face au Stade Français le week-end dernier. Pour le LOU, c'est une deuxième défaite après celle face à Pau, qui place donc l'équipe en 6e position dans le classement.