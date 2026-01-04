Actualité
Un Lyonnais arrêté avec 500 kg de tabac, il est condamné à 325 000 euros d’amende

  • par la rédaction
  • 1 Commentaire

    • Contrôlé au péage du pont de Normandie (Seine-Maritime), un père de famille lyonnais a été condamné à 20 mois de prison sous bracelet électronique et 325 000 euros d'amende.

    Le 7 novembre 2025, les gendarmes contrôlent un Lyonnais au péage du pont de Normandie, en Seine-Maritime, et découvrent alors dans son véhicule 2 500 cartouches de cigarettes de contrebande, soit l’équivalent de 500 kilos de tabac, rapportent nos confrères de Paris Normandie.

    Il est interpellé et placé en garde à vue. Lors de son audition, le mis en cause expliquera aux forces de l’ordre avoir accepté ce trajet pour 4 000 euros alors qu’il se trouvait en difficulté financière.

    Devant le tribunal du Havre, le Lyonnais a par ailleurs révélé avoir déjà effectué ce type de trajet pour une connaissance lyonnaise dont il refuse de révéler l’identité, "par peur de représailles". Père de deux enfants, l’homme de 42 ans a été condamné à 20 mois de prison sous bracelet électronique ainsi qu’à 325 000 euros d’amende, soit l’équivalent de la valeur de la marchandise saisie.

