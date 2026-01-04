Actualité
SNCF : des perturbations sur l’axe Lyon - Valence à partir de demain

    • Des travaux de maintenance vont perturber l’axe Lyon - Valence dès demain, lundi 5 janvier, jusqu'au vendredi 30 janvier, entre 9 heures et 16 heures.

    À partir de demain, SNCF va entreprendre un ensemble de travaux de maintenance dans la Vallée du Rhône, et notamment sur l’axe Lyon - Valence - Avignon, et ce, jusqu’au vendredi 30 janvier. Les travaux se dérouleront en semaine, entre 9 heures et 16 heures, entraînant l’interruption du trafic ferroviaire entre Lyon et Pierrelatte, tandis que les trains au départ de Lyon Part-Dieu en direction d’Avignon ne desserviront que les gares de Saint-Péray et du Teil.

    Une flotte de bus relais sera toutefois mise à disposition des usagers entre Saint-Péray et Valence, ainsi qu’entre le Teil et Montélimar. Ce sera également le cas pour les liaisons Lyon Part-Dieu – Valence, Lyon Perrache – Vienne et Valence – Avignon.

    D’autres travaux les 31 janvier et 1er février

    Le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février, les travaux entraîneront également la suppression de plusieurs trains entre Lyon et Pierrelatte. Sur l’axe Lyon Part-Dieu - Avignon, les gares de Saint-Rambert-d'Albon, Saint-Vallier-sur-Rhône, Tain l'Hermitage et Valence ne seront pas desservies.

    Des navettes par autocars seront mises en place entre Saint-Péray et Valence, ainsi qu’entre Lyon Part-Dieu - Valence et Le Péage-de-Roussillon - Valence. Les perturbations doivent se terminer à 16 heures le 1er février.

    Plus d’informations sur le site TER Auvergne-Rhône-Alpes.

