Métropole de Lyon : la collecte des sapins débute demain

La collecte des sapins de Noël se termine le 17 janvier dans la Métropole de Lyon. (Photo Hadrien Jame)

189 points de collecte seront ouverts dès demain par la Métropole de Lyon afin de recycler les sapins. L’an passé, 93 tonnes de végétaux ont été déposées.

La Métropole de Lyon mettra dès demain à disposition 189 points de collecte pour les sapins, et ce, jusqu’au 17 janvier prochain. Fort d’un "succès grandissant" depuis son lancement, le dispositif permet de recycler les arbres utilisés pendant les fêtes de fin d'année.

Dans un communiqué, la collectivité indiquait que, l’année dernière, 293 tonnes d'arbres ont été collectées, soit l'équivalent de 64 400 sapins.

Avec ce dispositif, la Métropole de Lyon souhaite également lutter contre "les dépôts sauvages sur le domaine public" et "éviter un surcoût de traitement à la collectivité" puisque "la collecte et le traitement d’un dépôt sauvage coûtent 10 fois plus cher qu’un dépôt en déchetterie", explique la collectivité.

Quels types de sapins sont acceptés ? Guirlandes et autres décorations, sapins naturels avec ou sans socle en bois (croix, bûchette), sacs à sapins compostables marqués "ok compost", sacs "Handicap International", sacs brun clair à amidon de maïs.

Ne sont pas acceptés : sapins en plastique, sapins naturels floqués, sacs en plastique type sacs poubelle, pots en plastique ou en terre.

Lire aussi : En images. Noël sous la neige à Lyon, une première depuis quinze ans