Raphaël Michaud est adjoint au maire de Lyon chargé de la "Ville Abordable Bas Carbone et Désirable", et président de la SACVL. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" pour présenter le chantier de rénovation de la barre Sakharov à la Duchère (Lyon 9).

La barre Sakharov à la Duchère a été construite lors de la période des grands ensembles en 1962. Elle abrite un 1500 Lyonnais dans le 9e arrondissement de Lyon, et est régulièrement au cœur de l'actualité ces dernières années en raison de la délinquance. Cependant le site va faire peau neuve avec un nouveau programme de réhabilitation jusqu'à fin 2024.

Pourquoi ne pas détruire la barre Sakharov

L'adjoint au maire de Lyon explique d'abord le choix de ne pas détruire la barre : "Il faut réhabiliter à la fois la qualité de vie et l'esprit initial de la Duchère. Ce bâtiment n'a rien demandé finalement. Le béton n'est pas responsable de la violence qui a pu exister à un moment au pied de la barre. Aujourd'hui, on a une vraie qualité constructive avec du béton qui est sain, une vue incroyable, une densité qui fait écho à cette grande balme, cette grande forêt. La taille est adaptée et très franchement ce serait une erreur d'aller démolir, d'aller dépenser du carbone pour aller reconstruire je ne sais pas trop quoi à la place. Il y a cette opportunité d'aller améliorer le confort des habitants, donc très clairement le choix a été assez vite résolu."

Le détail de la rénovation

Il poursuit sur en détaillant les travaux de rénovation : "La SACVEL, la société de construction de la ville de Lyon, va investir 20 millions d'euros, plus un millions grâce à la Métropole de Lyon et un million d'euros de l'État. L'idée est d'améliorer avant tout la qualité de vie et le confort. La qualité de vie, c'est remettre les choses à leur place. Pour l'instant les hall d'immeubles traversant, qui sont un peu des espaces publics actuellement, vont redevenir des vrais hall dans lesquels il y aura uniquement des fonctions pour les habitants. Des lieux où on pourra rencontrer ses voisins et uniquement ses voisins. Dans les coursive et les espaces un peu en trop, qui permettaient à n'importe qui d'avoir des usages illégaux, on va aller recréer des nouveaux logements ou agrandir les logements existants."

Lire aussi : Lyon : la barre Sakharov de la Duchère va faire peau neuve pour 19 millions d’euros

Les profils des habitants

Raphaël Michaud donne ensuite le profil des habitants de la barre Sakharov : "Ce sera pour des personnes à mobilité réduite, potentiellement âgées, qui auront accès de plein pied à l'extérieur. Ensuite, dans les étages, on va agrandir et offrir une deuxième salle de bain ou un deuxième toilette pour des logements qui pour l'instant sont trop petits et mal configurés. Enfin, nous allons faire une réhabilitation totale de la barre, qui est une passoire thermique, et sur laquelle on va appliquer une double peau. C'est le meilleur de ce qu'on peut offrir pour la rénovation thermique pour du logement social et donc tous les habitants profiteront de la rénovation."

Globalement, à la SACVEL, on a des locataires qui sont là souvent depuis longtemps, plus de 10 ans pour la majorité des gens dans la barre Sakharov. Un tiers sont des jeunes moins de 25 ans et la moitié sont des personnes actives ou en âge de travailler. Une diversité de population qui est un bien à l'image du quartier de La Duchère."

Des mesures sur la sécurité

Le président de la SACVL avance les mesures prises sur la sécurité du site : "La sécurité c'est fondamental, c'est ce qui permet de se sentir chez soi et de pas rentrer avec la peur au ventre. C'est là-dessus qu'on a fait le plus gros effort en se disant : comment est-ce qu'on peut restructurer intégralement les coursives de manière à ce que chaque cage d'escalier soit autonome. Pour l'instant, on a des circulations qui sont très confuses. On a placé sur l'espace public des locaux d'activités qui vont permettre à des associations, aux gardiens ou à d'autres, de pouvoir faire une activité légale au rez-de-chaussée. Pour l'instant, il y a beaucoup d'activités illégales qui se fait face à des façades qui sont aveugles. On veut avoir un espace de qualité qui soit en extérieur, avec de la pleine terre, des nouveaux arbres, une circulation piétonne en pied de façade qui soit sécurisée où on puisse se détendre et pas avoir peur de se prendre un scooter ou une voiture. On a redéployé tout ce qui pouvait être mis en place y compris un meilleur travail avec la police et la vidéosurveillance.

On enlève des angles morts en supprimant les coursives et en supprimant beaucoup d'endroits qui étaient des des recoins. Sur l'espace du parking, on va aller retrouver plus de dispositifs de contrôle type caméra. Il y a des services de sécurité privées depuis des années afin d'assurer une ronde. Ce service est très efficace et il permet d'avoir de la médiation avant tout et de pouvoir justement expliquer aux personnes qui seraient amenées à tenir un peu trop les murs que là ils gênent, ils sont trop nombreux ou trop bruyants."

La retranscription intégrale et textuelle de l'interview avec Raphaël Michaud :

Lyon Capitale: Bonjour à tous, Bienvenue dans votre émission six minutes chrono, le rendez- vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de la barre Sakharov à la Duchère. Ce bâtiment, construit lors de la période des grands ensembles en 1962, abrite un 500 Lyonnais dans le neuvième arrondissement, alors régulièrement au cœur de l'actualité ces dernières années en raison de la délinquance souvent malheureusement, la barre va toutefois faire peau neuve avec un nouveau programme de réhabilitation. Et pour en parler, justement, nous recevons Raphaël Michot qui est adjoint au maire de Lyon, chargé de la ville. Abordable, bas carbone et désirable. Bonjour Raphaël Michaud. Bonjour Eloi, merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi d'abord réhabiliter réhabiliter la barre Sakharov? Pourquoi ne pas la détruire? Parce que c'est quand même une barre d'une autre époque. Voilà une époque révolue où l'humanisme était différent.



Raphaël Michaud: Le projet de la barre Sakharov, c'est justement une réhabilitation. Il faut réhabiliter à la fois la qualité de vie et réhabiliter l'esprit qui était l'esprit initial de la Duchère et réhabiliter ce bâtiment qui n'a rien demandé. Finalement, le béton. On n'est pas responsable de la violence qui a pu exister à un moment au pied de la barre. Et là on a une vraie qualité, constructive. On a du béton qui est sain, on a une vue incroyable, on a une densité qui fait écho à cette grande balme, à cette grande forêt. Donc on a une taille qui est adaptée. Et très franchement, ce serait une erreur d'aller démolir, d'aller dépenser du carbone pour aller reconstruire je ne sais pas trop quoi à la place. Là, il y a cette opportunité à la place d'aller améliorer le confort des habitants. Donc très clairement, le choix a été assez vite résolu face à un bâtiment qui était très sain, on l'améliore et on le réhabilite.



Lyon Capitale: Alors justement, dans les grandes lignes, cette réhabilitation, qu'est ce que c'est? Qu'est ce que vous allez faire?



Raphaël Michaud: La cinq, belle société de construction de la ville de Lyon va investir 20,1 millions d'euros grâce à la métropole, à 1 million d'aides, plus 1 million d'aide qui sont également issus de l'Etat pour améliorer avant tout la qualité de vie et le confort. La qualité de vie, c'est faire de remettre les choses à leur place. C'est à dire que pour l'instant, les halls d'immeubles traversants qui sont un peu des espaces publics, un peu on ne sait pas trop quoi, vont redevenir des vrais hall dans lesquels il y aura uniquement des fonctions pour les habitants. Ce seront des lieux communs, des lieux où on pourra rencontrer ses voisins et uniquement ses voisins, et puis ensuite dans les délaissés et dans les espaces de coursives, dans les espaces qui étaient un peu en trop et qui permettaient à n'importe qui d'avoir des usages illégaux. On va aller recréer des nouveaux logements ou agrandir les logements existants, donc recréer des logements pour des personnes à mobilité réduite, pour des personnes potentiellement âgées qui auront accès de plain pied à l'extérieur et puis dans les étages, agrandir ou offrir une deuxième salle de bain, un deuxième toilette pour des logements qui pour l'instant sont trop petits et mal configurés. Et puis enfin une réhabilitation totale de la barre qui pour l'instant est une passoire thermique et sur laquelle on va appliquer une double, ce qui va permettre de passer d'un diagnostic de performance énergétique qui est pour l'instant heu. Donc 270 kilowattheures par mètre carré à un à de la basse consommation, donc BBC Réno, tout ce qui permettra d'avoir 93 kilowattheures par mètre carré. Donc c'est le meilleur de ce qu'on peut offrir pour la rénovation thermique, pour du logement social et.



Lyon Capitale: Donc tous les habitants profiteront d'une rénovation. Il n'y a pas personne qui sera sur le carreau, il n'y a pas quelques foyers qui n'auront pas de nouveautés.



Raphaël Michaud: Disons l'intégralité des logements vont bénéficier d'une amélioration, donc sur toute la longueur. Sur les 160 mètres de barre, on aura et sur toute la hauteur, on aura une amélioration thermique et une amélioration aussi du confort lié à l'eau chaude, notamment qu'il y aura une desserte plus économe en énergie.



Lyon Capitale: Alors il y aura treize nouveaux appartements je crois, et 17 appartements restructurés totalement. Est ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur les surfaces sont des petits appartements des grands. Qu'est ce qu'on y trouve?



Raphaël Michaud: Pour l'instant, la barre Sakharov, c'est un peu toutes les tailles de logements, mais c'est le principal avantage, c'est les grandes typologies. Et donc on va diversifier un tout petit peu en offrant quelques studios, quelques T1. Et puis dans ces espaces qui étaient des espaces traversants, on va réaménager des T3. Donc ça veut dire que au total, on aura des T3, des T2 et des T1 qui vont permettre de remplir les interstices. Et sur la coursive qui est au 12ᵉ étage, on va agrandir globalement l'intégralité des appartements pour offrir plus d'habitabilité et plus de confort pour nos pour nos locataires.



Lyon Capitale: Quel est le profil justement des habitants? Qu'est ce? Quels sont les habitants de la barre Sakharov? Est ce qu'il y a un portrait type qui se dessine un petit peu ou c'est difficile? Peut être?



Raphaël Michaud: Le portrait type, c'est des gens qui sont là depuis longtemps. Globalement, à Sackville, on a des locataires qui sont souvent là depuis longtemps. Là, c'est plus de dix ans, c'est la majorité des gens sont là depuis plus de dix ans et après on a un tiers de jeunes, moins de 25 ans, on a la moitié qui sont des personnes actives ou en âge de travailler. Et puis la dernière quote part qui reste pour des personnes âgées et des personnes vieillissantes. Mais donc on a une diversité de population qui est bien à l'image du quartier de la Duchère.



Lyon Capitale: Alors je voudrais qu'on parle un petit peu sécurité aussi parce que, on l'a dit en introduction, c'est un secteur qui est connu pour ces faits de délinquance. Comment est ce que vous allez? Quelles sont les mesures que vous avez prises pour garantir la sécurité? Tout simplement aux habitants de la barre Sakharov?



Raphaël Michaud: La sécurité, c'est le fondamental. C'est ce qui permet de se sentir chez soi et de ne pas rentrer dans la peur ou de rentrer dans l'insécurité. Donc ça a été là dessus qu'on a fait le plus gros effort de se dire comment est ce qu'on pouvait restructurer un. Les coursives de manière à ce que chaque cage d'escalier soit autonome. Pour l'instant, on avait des circulations qui étaient très confuses. Donc chaque circulation va être autonome. On a placé sur l'espace public des locaux d'activités qui vont permettre à des associations, aux gardiens ou à d'autres activités de pouvoir aussi faire une activité illégale au rez de chaussée. Pour l'instant, il y a beaucoup d'activités illégales qui se fait face à des façades qui sont aveugles. Donc cette capacité de se réinvestir sur l'espace public, d'avoir un espace qui soit en extérieur, qui soit de qualité, avec pour le coup de la planter des nouveaux arbres, une circulation piétonne à pied de façade qui soit sécurisée, où on puisse se détendre, ne pas avoir peur de se prendre un scooter ou une bagnole. Toutes ces tous ces éléments là sont fondamentaux pour la sécurité routière, pour la sécurité et la tranquillité chez soi. Et donc là dessus, on a redéployer tout ce qui va être mis en place, y compris un meilleur travail avec la police pour pouvoir avoir également des dispositifs de sécurité et de vidéosurveillance.



Lyon Capitale: D'accord, il y aura un renforcement des caméras.



Raphaël Michaud: Ce peut être c'est ça. Là, pour le coup, c'est c'est à la fois on enlève des angles morts en supprimant les coursives et en supprimant beaucoup d'endroits qui étaient des recoins, et on sur l'espace commun, sur l'espace du parking. On va les retrouver effectivement de plus de dispositifs de contrôle type caméras.



Lyon Capitale: Et est ce qu'on pourrait imaginer des services de sécurité privés? Voilà qui pourrait assurer aussi le maintien des cages d'escalier par exemple. Ces poses, c'est quelque chose qu'on peut imaginer.



Raphaël Michaud: Parce que l'imaginer, ça existe depuis des années. Le fait que, en inter bailleurs, donc, tous les bailleurs de la Duchère adhèrent à un dispositif qui permet de faire, d'assurer une ronde et d'assurer une continuité. Donc là, pour le coup, ce service là existe déjà, il est très efficace et il permet d'avoir de la médiation avant tout et de pouvoir justement expliquer aux personnes qui seraient amenées à tenir un peu trop les murs que là il gêne, là ils sont trop nombreux, là ils sont trop bruyants, et de pouvoir réguler l'espace et d'avoir un espace public et un espace extérieur apaisé.



Lyon Capitale: Ce sera le mot de la fin. Merci Raphaël Michaux d'être venu sur notre plateau pour parler de la barre Sakharov. Plaisir, Merci. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission où, pour retrouver plus de détails sur le quartier de la Duchère et sur les projets de réhabilitation dans la ville de Lyon sur le site Lyon capitale fr. À très bientôt.