De la pluie attendue à Lyon mardi 9 mai 

La pluie devrait faire son retour à Lyon ce mardi 9 mai, où le thermomètre devrait atteindre les 21°c.

Le ciel devrait être globalement couvert ce mardi 9 mai entre Rhône et Saône. D’après le dernier bulletin de Météo France, de la pluie devrait faire son apparition à Lyon à partir du milieu d’après-midi. Des cumuls d’environ 7 mm sont attendus sur cette période. Les précipitations devraient baisser en intensité dans la soirée et s’estomper peu avant minuit. Des c

Du côté des températures, ce mardi le thermomètre dépassera tout juste la barre des 21°c à la mi-journée. Avant cela, dans la matinée comptez déjà 15°c à 8 heures, puis autour de 17°c dans l’après-midi environ 15°c dans la soirée.