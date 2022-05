Régulièrement au coeur de l’actualité ces derniers mois en raison de problèmes de délinquance, la barre Sakharov, située à La Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon, va faire l’objet d’une réhabilitation en profondeur à partir de fin 2022. Un projet à 19 millions d’euros pour rénover la résidence qui abrite 1 500 Lyonnais.

Fusillades, règlements de compte ou encore point de deal ont régulièrement été associés à la barre Sakharov au cours des derniers mois. Nichée au coeur de La Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon, la résidence construite en 1962 se trouve aujourd’hui dans un état de vétusté avancé et est en parallèle devenu le théâtre de nombreux problèmes de délinquances. Au point de faire naître chez certains élus lyonnais l’idée de détruire la barre pour mieux reconstruire.

Lire aussi :

L’idée n’aura finalement pas fait long feu alors que la SACVL (Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon), le propriétaire du bâtiment, planche sur un projet de rénovation depuis un long moment. Très coûteux, celui-ci a pris beaucoup de retard par rapport au reste des rénovations effectuées à La Duchère, néanmoins le renouveau de la barre Sakharov est désormais acté et sur les bons rails, avec une livraison des travaux prévue pour fin 2024.

De nouveaux logements

Dans un communiqué publié le 3 mai, la SACVL détaille le projet de réhabilitation qui sera lancé fin 2022, pour un montant global de 19 millions d’euros, études et travaux compris. Ceux-ci porteront principalement "sur l'isolation thermique du bâtiment, la création de deux ascenseurs sur façades pour l'accès aux PMR, la création en pied d'immeuble d'un hall d'entrée pour chacune des 10 allées, rendant leur accès plus convivial et accueillant", explique la SACVL.

À la fin du chantier, la résidence qui accueille aujourd’hui 1 500 habitants, logés dans 322 logements, comptera 13 appartements supplémentaires grâce à la transformation de la galerie est de la barre, occupée jusqu'à présent par des boîtes aux lettres. Ces nouveaux appartements iront du T1 au T4 et huit d’entre eux seront équipés pour accueillir des seniors et répondre aux besoins spécifiques qu’ils peuvent rencontrer. Par ailleurs, 17 appartements situés de ce côté de la barre feront également l’objet d’une restructuration complète.

Faire baisser les charges

De manière générale, afin d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment et de réduire les charges des habitants, été comme hiver, une attention particulière sera portée à l’isolation lors des rénovations. Tous les logements de la résidence verront ainsi leurs baies vitrées être remplacées, le changement du système de ventilation sera effectué, tout comme l'isolation des combles et des caves ainsi que le raccordement de l'eau chaude sanitaire du bâtiment au réseau de chaleur urbain du quartier détaillent les services de la SACVL, dont le président n’est autre que Raphaël Michaud, l’adjoint au maire de Lyon en charge du logement et de l’urbanisme.

Le parking "quadrillé" par la vidéoprotection

Le parking situé devant la barre va lui aussi faire peau neuve et sera "restructuré profondément". Éclairage repensé, allées redessinées et redimensionnées, plus de places laissées à la végétation, création d’accroches pour les deux roues et l'installation de bornes de rechargement pour les véhicules électriques sont autant d’éléments inscrits au calendrier des travaux.

Souvent attaquée par son opposition sur la vidéoprotection dans le quartier à chaque fois que de nouveaux incidents interviennent, la municipalité pourra désormais s’appuyer "un nouveau système de vidéoprotection", qui sera installé en remplacement de l’actuel "devenu obsolète". Une fois le site rénové, la "totalité du périmètre du parking sera quadrillée" par des caméras.