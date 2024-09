Près de Lyon : un maire quitte son poste pour raisons de santé

Jean-Paul Juventin, maire de Sathonay-Village, a annoncé sa démission pour raisons de santé ce vendredi 27 septembre. Élu il y a un an, il quitte ses fonctions pour se concentrer sur son rétablissement.

Jean-Paul Juventin, maire (sans étiquette) de la commune, a annoncé sa démission ce vendredi 27 septembre. Élu il y a un an - il avait succédé à Jean-Pierre Calvel, maire 38 ans et décédé en septembre 2023 -, Juventin a pris cette décision en raison de problèmes de santé. "C’est avec un profond regret que j’annonce aujourd’hui ma démission de mes fonctions de maire avec effet immédiat", a-t-il confié au Progrès, en précisant qu'il renonçait également à son mandat de conseiller municipal.

14 jours pour élire un nouveau maire

Jean-Paul Juventin, qui siégeait au conseil municipal depuis 25 ans, a expliqué que sa décision n’avait pas été prise à la légère. "Sur les conseils de mes médecins traitants et face à une dégradation de mon état de santé, je me dois de prioriser mon rétablissement", a-t-il précisé, tout en soulignant son engagement envers la commune. "Mon engagement envers le village et ses habitants a toujours été ma priorité. Cependant, je crois fermement qu’il est dans le meilleur intérêt de notre commune que je cède ma place à quelqu’un qui pourra assumer pleinement les responsabilités de cette fonction essentielle", a ajouté l’ex-édile. Le conseil municipal dispose désormais de 14 jours pour se réunir et élire un successeur.