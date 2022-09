Ville de Lyon : du mouvement au sein de l'exécutif

Plusieurs nominations ont été annoncées ce jeudi 15 septembre au sein de la mairie de Lyon.

L'objectif annoncé de cette "évolution" de l'exécutif municipal, “renforcer les politiques publiques en matière de logement et en direction de la jeunesse”. Pour cela, de nouvelles fonctions sont créées. L'adjoint délégué “ville abordable, bas carbone et désirable”, Raphaël Michaud accueille une nouvelle conseillère municipale, Sophia Popoff, qui sera chargée de la délégation « bien habiter en ville » (habitat, logement, et projets urbains en Quartiers prioritaires de la Ville). La conseillère municipale du 9e arrondissement Marie Alcover devient quant à elle conseillère municipale déléguée “jeunesses”.

Élection de Gautier Chapuis

D'autres mouvements se précisent : comme annoncée, l'élection de Gautier Chapuis au poste d’adjoint au maire pour la végétalisation, la biodiversité, la condition animale et l'alimentation, sera soumise au vote à l'occasion du conseil municipal du 20 septembre prochain, pour remplacer l'ex-adjoint à la biodiversité Nicolas Husson.

De son côté, l'adjoint à la promotion des services publics Laurent Bosetti voit s'étoffer son portefeuille des délégations « handicap » et « politique funéraire ». Quant à Julie Nublat-Faure, l'adjointe aux sports, à la vie associative et à l'éducation populaire, elle reprend également les grands événements sportifs, que suivait jusqu'ici la 1ère adjointe de Lyon Audrey Hénocque.