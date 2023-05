80 ans après l’arrestation de Jean Moulin. Emmanuel Macron a rendu un hommage émouvant ce lundi 8 mai au président du Conseil national de la Résistance dans un quartier de Lyon bouclé, alors que près de 4 000 manifestants faisaient éclater leur colère contre la réforme des retraites à 500 m de là.

Un périmètre de sécurité de près d’1 km2 autour de l’ancienne prison de Montluc dans le 3e arrondissement de Lyon, des membres des forces de l’ordre postés à tous les coins de rue permettant d’accéder au lieu de mémoire. Difficile ce lundi après-midi de rater le déplacement du président de la République à Lyon. Pourtant, c’est bien tout ce que les Lyonnais auront pu voir de cette visite d’Emmanuel Macron dans la capitale de la Résistance.

Emmanuel Macron, président de la République française, salue Claude Bloch, ancien déporté et prisonnier de Montluc. (Photo Pool Maxime Jegat / Le Progrès)

Hommage à la République sur fond de critiques

Ils ne l’auront donc pas vu visiter le Mémorial national de la Prison de Montluc guidé par Claude Bloch, le dernier survivant de la Shoah à Lyon et ancien prisonnier de ces murs. Ils n’auront pas non plus entendu, si ce n’est à la télévision, ce dernier raconter au président son passage à Montluc, le tout en montant les trois étages de l’ancien centre de détention des nazis malgré ses 94 ans. Un moment emprunt de mémoire, que venait sans doute chercher Emmanuel Macron au moment de rendre un hommage appuyé à Jean Moulin arrêté il y a 80 ans à Caluire-et-Cuire.

"Moulin et Bloch nous disent que la République française n’est, par définition, ni mauvaise, ni néfaste : elle est nécessaire. Vitale. Juste" Emmanuel Macron, président de la République

Devant Claude Bloch et les époux Klarsfeld, fervents défenseurs de la reconnaissance de la shoah qui se sont attelés à démasquer d’anciens nazis responsables de celle-ci, Emmanuel Macron s’est attaché pendant une vingtaine de minutes à honorer la Résistance, ses héros, mais aussi ses prisonniers et ses morts. Surtout, entre les murs épais de Montluc, le président de la République à défendu avec force la République, bien aidé par Jean Moulin et Marc Bloch qui "nous disent que la République française n’est, par définition, ni mauvaise, ni néfaste : elle est nécessaire. Vitale. Juste. Elle l’était en 1792. En 1848. En 1870. En 1946. En 1958. Elle l’est encore aujourd’hui". Difficile de ne pas voir là une réponse aux propos de Jean-Luc Mélenchon, qui, le 1er-Mai, avait déclaré "À bas la mauvaise République", provoquant une vague d’indignation dans les rangs de la majorité présidentielle.

Emmanuel Macron, président de la République française, lors de son discours. (Photo Pool Maxime Jegat / Le Progrès)

Une Ve République née de la IVe République, elle même héritière du Conseil national de la Résistance (CNR). "Le CNR, dès sa naissance, portait l’ambition prophétique d’une quatrième République qui instaurerait un vrai suffrage universel, ouvert aux femmes, nationaliserait l’énergie, fonderait la sécurité sociale, libérerait la presse des forces de l’argent", a rappelé Emmanuel Macron. Non sans se souvenir avec émotion de sa création, "en 1943 naissait le CNR. Et en 1943 mourait Jean Moulin, assassiné. Si tant est qu’on puisse mourir, quand on a fait sienne une cause qui nous dépasse, et qui nous survit".

L'unité du CNR se fait oublier

Le 27 mai 1943, le jour de la réunion fondatrice du CNR le Parti communiste est présent aux cotés de Jean Moulin, le Parti radical aussi, la SFIO, l’alliance démocratique, la Fédération républicaine également, tout comme le parti démocrate populaire, sans oublier "les deux grands syndicats de la France républicaine : la CGT et la CFTC", relève Emmanuel Macron au moment d’évoquer cet acte fondateur. Cette même CGT dont les représentants n’ont pu accéder ce lundi 8 mai aux commémorations après le rejet de leur recours devant le tribunal. Pas de citoyens Lyonnais non plus, uniquement une dizaine de députés locaux de tout bord, des sénateurs, le maire de Lyon, le président du département du Rhône, des porteurs de mémoires, quelques élèves et de nombreux journalistes.

"C’était un très beau discours, très digne et émouvant mais j’aurai aimé que la population puisse l’entendre" Thomas Dossus, sénateur EELV du Rhône

"C’est très bien de faire référence aux jours heureux, au CNR", mais "c’est un moment important de notre pays duquel on est entrain de s’éloigner. C’était un très beau discours, très digne et émouvant mais j’aurai aimé que la population puisse l’entendre", déplorait le sénateur EELV du Rhône Thomas Dossus à l’issue de la cérémonie. Une absence de la population sur laquelle Emmanuel Macron avait été questionné part Thomas Dossus dès son arrivée, au moment du traditionnel salut républicain. Ce à quoi le chef de l’État, ne semblant guère goûter la remarque du sénateur, avait alors répondu "dans ces moments là, les fautes de ton ne sont jamais bonnes et c’est des moments de réunion où il faut plutôt s’élever".

Un 8 mai sans consensus

Une réponse difficilement audible pour Thomas Dossus. "J’ai dit au président qu’on aurait aimé qu’il y ait plus de monde ici, que les Lyonnais puissent assister à cet hommage qui est important pour notre ville. Malheureusement, vu la crise dans laquelle nous sommes aujourd’hui […] on a la moitié de la ville qui est sous cloche, les habitants ne peuvent pas approcher donc oui on a vécu un hommage dans une bulle", déplore-t-il. Car alors qu’Emmanuel Macron visitait le mémorial de la prison Montluc, dans le même temps près de 4 000 personnes manifestaient leur colère aux côtés des syndicats près de la Manufacture des Tabacs.

"Dans son allocution le président disait qu’il fallait lier République et progrès social, mais ce n’est pas ce qu’il fait. Avec la réforme des retraites on est absolument pas dans le progrès social et humain" Marie-Charlotte Garin, députée EELV du Rhône

"Le gouvernement ne peut pas vivre dans un monde aseptisé. Ça ce n’est pas la vraie vie. La colere soit il faut l’entendre, soit Il faut l’apaiser, mais on ne peut pas faire semblant qu’elle n’existe pas", insiste la député EELV du Rhône Marie-Charlotte Garin. Venue faire son "devoir de mémoire", à l’issue de celui-ci l’élue d’opposition a rapidement ramené le sujet des retraites sur la table d’Emmanuel Macron. "Dans son allocution le président disait qu’il fallait lier République et progrès social, mais ce n’est pas ce qu’il fait. Avec la réforme des retraites on est absolument pas dans le progrès social et humain", peste Marie-Charlotte Garin. Avant que Thomas Dossus n’insiste sur le fait que "personne ne veut tourner la page à cette réforme des retraites et c’est cela qu’il faut entendre".

Près de 4 000 personnes ont manifesté à Lyon lors de la venue d'Emmanuel Macron ce lundi 8 mai. (Photo de Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Le temps d’une après-midi ,qui aurait dû être uniquement celle de la mémoire, Lyon aura finalement été le théâtre d’une France encore très fracturée. Celle de nombre de ses citoyens toujours mobilisés pour dénoncer la réforme des retraites et celle d’un président de la République déterminé à poursuivre son agenda, au risque de diviser encore un peu plus, même sur un sujet aussi consensuel que l’armistice du 8 mai 1945.

