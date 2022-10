La Ville de Lyon notée AA pour sa "gestion budgétaire de qualité" par DBRS Morningstar

L’agence de notation DBRS Morningstar a annoncé avoir attribué la note AA à la Ville de Lyon.

"Nous sommes heureux de constater que le pragmatisme en matière d'argent public qui nous guide depuis le début de notre mandat, paye. Cette notation, la meilleure possible pour une collectivité locale française, témoigne de notre bonne et saine gestion financière. Notre objectif est de continuer d'améliorer le quotidien des Lyonnaises et Lyonnais. » Grégory DOUCET, Maire de Lyon.

Dans son rapport, DBRS Morningstar salue "une gouvernance et une gestion de qualité" de la Ville de Lyon. L'agence a donc décidé d'attribuer la note AA (high) à la municipalité avec une perspective stable. L'agence de notation explique que cette note est le reflet de solides performances financières et d’un niveau d'endettement très modéré. Elle considère également que la Ville de Lyon offre un degré élevé de transparence financière.