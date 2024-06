Julien Pavillard est le directeur des événements de la Ville de Lyon. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter la Fête de la musique de ce vendredi 21 juin 2024, ainsi que le festival Tout l'monde dehors, qui se déroule à Lyon pendant l'été.

Julien Pavillard explique : "On a neuf scènes labellisées, donc une par arrondissement. On a aussi des espaces musicaux, cinq espaces musicaux pour accueillir des groupes de musique amateurs. Et puis, effectivement, les institutions culturelles sont de la partie, que ce soit le Musée des Beaux-Arts, le Conservatoire de Lyon et bien d'autres encore, pour que chacun puisse se rapprocher des grandes institutions et profiter de cadres magnifiques et de musiques qui sont dédiées à chaque institution."

Il s'exprime aussi à propos des plaintes de la place trop importante donnée à la musique électronique dans les rues de Lyon : "Vous avez raison, les Lyonnais aussi, on sent effectivement une différence de culture par rapport à la fête de la musique d'avant, on va dire, puisque les bars, maintenant, installent souvent une platine de la musique et font ce qu'on appelle des open-air. Ce n'est pas la ville de Lyon qui l'organise, c'est vraiment privé. Donc on ne peut pas aller contre ça, au contraire, on dit que c'est une forme de musique aussi qui est désirée par les gens, puisqu'il y a quand même beaucoup de succès. Mais nous, on apporte justement d'autres styles de musique, des chorales, de la musique instrumentale, de la musique classique, des balles, du rockabilly, vraiment tout type de musique, pour justement apporter une très grande diversité sur la fête. Notre idée, ce n'est pas d'aller contre ces projets-là, au contraire, c'est de les intégrer dedans et nous, de compléter par d'autres styles musicaux pour que ça plaise au plus grand nombre."

Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de musique et d'art, on va parler de la fête de la musique et du festival Tout le monde dehors. Pour en parler, nous recevons Julien Pavillard qui est directeur des événements à la Ville de Lyon. Bonjour Julien Pavillard. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Voilà, la fête de la musique se profile le 21 juin, le vendredi 21 juin. Comment va se dérouler cette édition à Lyon ? Quelles sont les caractéristiques de cette édition ?

On espère que ça va bien se dérouler, que le temps sera beau déjà pour nous accueillir. Et après, c'est une fête de la musique qui est présente dans les neuf arrondissements de Lyon. Donc vraiment, on essaie d'être au plus près des Lyonnaises et des Lyonnais de nos arrondissements et d'avoir comme ça une diversité de musiques qui seront présentées à tout le monde.



Alors, où est-ce qu'on pourra aller ? Il y a neuf scènes, une par arrondissement, si j'ai bonne mémoire. Je crois aussi que certaines institutions culturelles sont ouvertes. Est-ce que vous pouvez juste nous dire quels lieux, par exemple, on pourra visiter particulièrement ?



On a neuf scènes labellisées, donc une par arrondissement. On a aussi des espaces musicaux, cinq espaces musicaux pour accueillir des groupes de musiques. Et puis, effectivement, les institutions culturelles sont de la partie, que ce soit le Musée des Beaux-Arts, le Conservatoire de Lyon et bien d'autres encore, pour que chacun puisse se rapprocher des grandes institutions et profiter de cadres magnifiques et de musiques qui sont dédiées à chaque institution.



Et alors, au total, je ne sais pas si c'est possible d'avoir ce chiffre, ça fait combien de musiciens à peu près pour Lyon environ ou combien de groupes de musiques seront présents pour le 21 juin ?



Alors, du côté de la ville de Lyon, puisque la fête de la musique, c'est une fête qui est nationale avant tout et donc c'est aussi la spontanéité des musiciens et des gens qui veulent descendre dans la rue. Mais nous, en tout cas, on aura presque une centaine de groupes qui vont se succéder sur les différents espaces.



Donc voilà, c'est quand même important. Lors des précédentes éditions, pas forcément les deux dernières, mais des témoignages nous remontent de Lyonnais qui parfois disent "il y a un peu trop de musique électronique, notamment qui sortent des boutiques au rez-de-chaussée." Comment est-ce que vous vous assurez d'avoir cette diversité musicale le jour de la fête de la musique ?

Vous avez raison, les Lyonnais aussi, on sent effectivement une différence de culture par rapport à la fête de la musique d'avant, on va dire, puisque les bars, maintenant, installent souvent une platine de la musique et font ce qu'on appelle des open-air. Ce n'est pas la ville de Lyon qui l'organise, c'est vraiment privé. Donc on ne peut pas aller contre ça, au contraire, on dit que c'est une forme de musique aussi qui est désirée par les gens, puisqu'il y a quand même beaucoup de succès. Mais nous, on apporte justement d'autres styles de musique, des chorales, de la musique instrumentale, de la musique classique, des balles, du rockabilly, vraiment tout type de musique, pour justement apporter une très grande diversité sur la fête. Notre idée, ce n'est pas d'aller contre ces projets-là, au contraire, c'est de les intégrer dedans et nous, de compléter par d'autres styles musicaux pour que ça plaise au plus grand nombre.



Voilà, pour que tout le monde s'y retrouve. Aussi, une dernière question sur la fête de la musique, après on va parler du festival Tout le Monde Dehors. Quelle place est donnée aux groupes d'amateurs, des groupes de musiciens amateurs qui peut-être sortent de leur cave, c'est un peu un cliché, mais quelle attention donnez-vous à ces petits groupes ?



Une grande attention. Justement, on a cinq espaces musicaux qui accueillent des groupes qui pourront rester là pendant deux heures, alors qu'ils sont souvent en acoustique, et qui pourront justement profiter de ces espaces-là pour jouer la musique qu'ils veulent. Ce sont des groupes qui ne sont pas professionnels, qui sont amateurs, mais c'est l'essence même de la fête de la musique, c'est que chacun puisse descendre dans la rue, et si possible en jouant bien, et puis faire profiter comme ça le plus grand monde de leurs expériences, de leurs compétences, et généralement, comme c'est très convivial, on accepte que la musique soit parfois un peu moins bonne, pourvu que le côté festif soit présent.



Oui, et puis de la proximité aussi. On va fermer la séquence sur la fête de la musique, pour parler un peu du festival Tout le Monde Dehors. L'été à Lyon, il se passe beaucoup de choses, du 2 juillet au 25 août, c'est le festival Tout le Monde Dehors, c'est la 22e édition. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce festival lyonnais ?



C'est un festival qui a une grande importance pour nous, parce qu'effectivement, du 2 juillet jusqu'à fin août, on est présents dans les différents quartiers de Lyon. C'est près de 180 rendez-vous qui sont proposés aux Lyonnais et Lyonnaises. Cela veut dire aussi de nouveau une diversité de projets qui sont toujours artistiques, mais qui peuvent être du théâtre, de la musique, du cirque, de la danse, vraiment toute forme d'installation. On s'adresse aux petits comme aux grands, il y a vraiment des installations pour tout le monde. L'idée, c'est qu'on puisse donner gratuitement à voir et à entendre des projets artistiques près de chez vous, et encore une fois, n'hésitez pas à aller dans d'autres arrondissements aussi pour aller voir cette programmation, parce que cette diversité, c'est la richesse qu'on peut apporter avec ce festival.

Voilà, donc c'est quand même 500 artistes, 180 événements, c'est très important tout l'été à Lyon. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la ligne directrice, peut-être, qui a pu guider, quel est le fil rouge sur la programmation de ce festival ?

Alors, c'est vraiment d'offrir une diversité, donc on sait qu'il y a des gens qui seront ravis d'aller voir, et j'en suis tout à fait d'accord, du cinéma, par exemple, donc on a beaucoup d'installations en plein air du cinéma, une des plus connues, c'est celle qui est dans le 8ème, Place Ambroise Courtois, mais il y en a d'autres ailleurs, d'autres préféreront aller voir de la danse, écouter de la musique, vraiment, on cherche plus à apporter une diversité, pour que justement, comme ça, chacun puisse y trouver son compte, qu'à donner une ligne directrice très forte sur Tout le monde dehors, si ce n'est que ce ne sont que des projets artistiques, des projets qui ont une vraie qualité.



Et vous avez un coup de cœur, à nous donner, vous, directeur des événements de la ville de Lyon, un coup de cœur que vous retenez particulièrement, sans, voilà, faire d'inégalité avec les autres ?

C'est toujours compliqué, mais je pense que le Parc Blandan peut être un bon endroit, notamment quand il y aura l'installation des anciennement Musique du Monde, qui était au Chartreux, et qui là vont se retrouver au Parc Blandan et avec un nouveau concept, Soïo Mundo, et je pense que ce festival de musique traditionnelle, ça sera quelque chose de très fort, mais ça peut être des toutes petites installations qui apportent tellement d'émotions, que finalement, je pense que chacun pourra y trouver son compte, et chacun pourra vraiment repartir avec des étoiles plein les yeux.



Très bien, ce sera le mot de la fin, c'est magnifique, merci en tout cas Julien Pavillard d'être venu sur notre plateau, quant à vous je vous remercie d'avoir suivi cette émission, vous pouvez retrouver plus de détails sur la Fête de la Musique, sur le festival Tout le Monde Dehors, sur le site lyoncapitale.fr, avec toute la programmation, à très bientôt !