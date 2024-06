Pour la Fête de la musique le 21 juin prochain, le Sytral annonce un dispositif renforcé et transformera plusieurs stations en scènes musicales avec près de 300 musiciens.

Le Sytral Mobilités et les transports en commun lyonnais (TCL) mettent la Fête de la musique à l’honneur le 21 juin. L’autorité organisatrice des TCL annonce ce vendredi que plusieurs arrêts de bus, stations de métro et de tramway (Garibaldi, Bellecour, Saxe-Gambetta ou encore Oullins Centre) se transformeront en scènes musicales et accueilleront près de 300 artistes entre 17 heures et 20 heures. Deux chorales déambuleront entre autres dans plusieurs stations des lignes de métro B et D. Au programme, des sonorités pop, rock, électro, jazz et variété française.

Dispositif renforcé sur tout le réseau

Sytral Mobilité annonce également un dispositif "exceptionnel" pour la soirée du 21 juin. Dès 20 heures, l’ensemble des lignes de métro seront renforcées jusqu’à 2 heures du matin et les parcs relais accessibles resteront accessibles en correspondance avec les derniers métros. Les funiculaires F1 et F2, quant à eux, seront prolongés jusqu’à minuit. À noter également qu’à partir de 18 heures, certaines lignes de bus ne circuleront plus dans la Presqu’île pour laisser la place aux piétons.

Dès 16 heures, un ticket "TCL en Fête" sera proposé aux voyageurs pour 3,60 euros, permettant de voyager toute la soirée sur l’ensemble du réseau TCL. Attention, le ticket se chargera sur un billet sans contact, disponible dans les distributeurs TCL, bus et agences commerciales, ainsi qu’en version dématérialisée et sur smartphone via l’application TCL E-ticket. Un ticket "Famille" sera également proposé pour 6,70 euros la journée, disponible pour les groupes de deux adultes maximum et d’au moins un enfant mineur.

