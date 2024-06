Un nouveau guide "écoresponsable" pour découvrir Lyon et ses environs

La maison d'édition Viatao annonce la publication du nouveau Guide Tao Lyon et sa métropole, un ouvrage pour "découvrir Lyon et ses environs de façon écoresponsable, en partenariat avec La Métropole de Lyon.

Viatao, qui publie depuis seize ans des guides engagés pour un tourisme durable, annonce la publication d'un nouveau guide pour découvrir "de manière éthique" Lyon et ses environs, en partenariat avec La Métropole de Lyon. Cet ouvrage a pour dessein de mettre en lumière les trésors culturels et naturels, "mais aussi des centaines d'initiatives et expériences engagées dans une démarche éthique et écologique, ainsi que de nombreuses informations pour (re)découvrir Lyon et ses environs de façon écoresponsable", complète la Métropole de Lyon dans un communiqué.

Lyon, une métropole riche d'histoire et de culture

Lieux emblématiques, vestiges romains, traboules, Le Guide Tao Lyon et sa métropole se veut être un voyage, "en passant par ses nombreux espaces naturels et ses bouchons lyonnais, mais ce guide vous conduit aussi et surtout dans les lieux secrets bien gardés et hors des sentiers touristiques".

"Entre passé et avenir, Lyon et sa métropole se révèlent également comme une destination incontournable pour les voyageurs en quête d’authenticité, de culture et d’engagement", ajoute Hélène Duvivier, vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée au Tourisme et à la Coopération européenne et internationale.

Un guide "novateur"

En format poche, ce guide est affiché au prix de 12,50 euros en format papier, 7,90 euros en format numérique, et 2,99 euros sous forme de carte sur l'application "Guides Tao". Il propose une sélection de 250 lieux et expériences éthiques et écologiques, des conseils pour préparer un séjour durable, des conseils pour (re)découvrir Lyon et ses environs, ou encore des articles de fond pour comprendre et découvrir la ville. Des flashcodes sont présents dans chaque chapitre pour permettre d'accéder à des cartes en ligne, ainsi que des pictogrammes pour chaque adresse, qui permettent de savoir si chaque lieu est situé en ville, à la campagne, s’il est adapté aux familles, aux cyclotouristes, aux personnes en situation de handicap, ou s’il est situé à moins de 20 minutes à pied d’une gare ferroviaire ou routière.

Robert Revat, président de l'Office du Tourisme de Lyon, se dit "ravi d'annoncer la sortie du nouveau Guide Tao Lyon et sa métropole. Celui-ci, composé d'adresses éthiques et écologiques, incarne notre engagement à promouvoir un tourisme plus responsable, offrant une multitude d'expériences engagées, proposant ainsi à nos visiteurs une façon différente et plus durable de découvrir notre métropole".

