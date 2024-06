Fête de la musique à Lyon : les mesures préventives de la préfecture

La préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes présente les quelques mesures préventives pour la fête de la musique à Lyon ce 21 juin.

À l'occasion de la fête de la musique 2024 à Lyon ce vendredi 21 juin, le cabinet de la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté dans un communiqué un ensemble de mesures "nécessaires au bon déroulement des festivités et au respect de la tranquillité publique", qui s'appliqueront dès 17h00 le vendredi 21 et jusqu'à 5h le lendemain matin.

Les quatre mesures phares

La préfecture met un point d'honneur sur le sujet des boissons alcoolisées, dont la vente sera interdite à partir de 20h00 ce vendredi 21 juin. La consommation d'alcool sur la voie publique sera également interdite, "en dehors des espaces réservés à cet effet".

La vente et l’usage d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques est également interdite, tout comme la vente, la détention et le transport de carburant en récipient portable.

La Préfète appelle "à la plus grande prudence sur nos routes et au strict respect de la limitation légale de l'alcoolémie au volant", rappelant qu'en 2023, "33 personnes ont perdu la vie dans notre département à la suite d’un accident directement lié à l’alcool ou les stupéfiants".

Lire aussi : Un nouveau guide "écoresponsable" pour découvrir Lyon et ses environs