La Métropole de Lyon présente sa nouvelle carte de randonnée

Ce dimanche 23 juin pour la 3e édition du "Aux 4 coins de la Métropole", la collectivité présentera sa nouvelle carte de randonnée pour le territoire des Balmes, Lônes et Coteaux du Lyonnais.

À l’occasion de la 3e édition de l’évènement "Aux 4 coins de la Métropole", la collectivité métropolitaine présentera sa nouvelle carte de randonnée. Elle proposera aux promeneurs de découvrir 150 kilomètres de sentiers balisés sur le territoire des Balmes, Lônes et des Coteaux du Lyonnais. Dans son communiqué, la Métropole de Lyon rappelle que "près de la moitié du territoire métropolitain est composée d’espaces naturels et agricoles" et qu’à ce titre, environ 1 000 kilomètres de sentiers de randonnée ont été balisés.

Lire aussi : La Métropole de Lyon lance la "tournée fraîcheur" pour informer sur la canicule

150 kilomètres de sentiers sur 8 communes

Avec cette nouvelle carte, les promeneurs traverseront 8 communes du sud-ouest lyonnais : Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Charly, Irigny, Vernaison, Grigny et Givors. Les sentiers rejoindront la confluence du Rhône et de la Saône, jusqu’aux portes du Pilat, le territoire des Balmes, Lônes et Coteaux du Lyonnais. Les randonneurs pourront redécouvrir la faune, la flore, les zones boisées et les plateaux agricoles autour des sentiers, dont le balisage "devrait être définitivement terminé à la fin du mois d’août", assure la Métropole de Lyon. La carte, quant à elle, sera disponible le 24 juin dans les mairies des 8 communes, au SMIRIL, l’Office du Tourisme Only Lyon et sur le site internet de la collectivité.

Par ailleurs, il existe déjà cinq autres cartes pour les Vallons et Plateaux du Lyonnais, les Plaines et les Mont d’Or, le Franc Lyonnais, les Plaines de l’Est Nord et les Plaines de l’Est Sud.

Lire aussi : Escapades : échappée belle entre Bièvre et Rhône