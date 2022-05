Afin d'alerter contre la pollution de l'air, mais également face aux dangers routiers aux abords de l'école Berthelot (Lyon 7e), les parents d'élèves se mobilisent le vendredi 6 mai.

Cette mobilisation part de l'appel du collectif "La rue est à nous". Vendredi 6 mai, de 16h30 à 18h30, les parents d'élèves et le FCPE (Fédération des conseils de parents d'élèves) se réunissent devant l'école Berthelot (Lyon 7e).

Objectif, la création de rues scolaires

L'objectif de cette manifestation est de sensibiliser tout un chacun sur deux sujets principaux, la pollution aux abords, non seulement de l'école primaire, mais aussi des autres établissements de la métropole. L'autre thème abordé est la sécurité routière, avec la volonté de création de rues scolaires ou "des aménagements rapides et ambitieux". Sur place, un temps d'échanges est prévu sur ces questions, avec également une buvette et des banderoles.

En février dernier, l'école Berthelot avait été occupée pour une famille composée d'une petite fille de 3 ans, d'un bébé de 18 mois et de leurs parents. Elle se trouvait sans domicile depuis plusieurs semaines suite à leur expulsion d'un squat (lire ici).