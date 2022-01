Lyon : les tramways T1 et T2 perturbés tout l’après-midi par une panne électrique

Depuis 13 heures, ce vendredi 7 janvier les lignes de tramways T1 et T2 connaissent de fortes perturbations en raison d’une panne électrique. La circulation du T1 est coupée en deux, quand celle du T2 est interrompue à la station Villon, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Ce vendredi 7 janvier, la circulation sur le réseau TCL se révèle très compliquée. Alors que le métro B ne circule plus entre Jean Macé et gare D’Oullins, la reprise du trafic n’y est pas attendue avant 16 heures, deux lignes du tramway lyonnais connaissent également d’importantes perturbations cet après-midi en raison d’une panne électrique.

Le T1 circule en deux parties :

Les stations de Rue de l'Université à Palais de Justice Mairie du 3e ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation par le T1 depuis 12h45. Les rames de tramways circulent actuellement sur deux tronçons entre Debourg et Hôtel de Région Montrochet puis entre Part-Dieu Auditorium et IUT Feyssine.

Le T2 effectue son terminus à la station Villon :

La panne électrique empêche également le T2 de circuler normalement. Celui-ci effectue depuis 13 heures son terminus à la station Villon, dans le 8e arrondissement de Lyon. Les stations de Place des Archives à Hôtel de Région Montrochet ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation.

Le retour à la normale est attendu vers 17h30, en attendant des bus relais ont été déployés par les TCL, pour assurer la continuité du service. Plus d'informations ici.

