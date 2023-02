Immobilier : "On peut bien vivre à Vaulx-en-Velin" (vidéo)

Yacine Slimani est directeur de trois agences Guy Hoquet dont une à Vaulx-en-Velin. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" pour parler du marché de l'immobilier vaudais.

Yacine Slimani répond dans un premier temps à une question sur l'image de la ville de Vaulx-en-Velin, dont on parle souvent de manière négative dans les médias : "Vaulx-en-Velin ce n'est pas que cela. La Ville met des moyens culturels, sportifs, etc. Il faut avoir une autre vision de Vaulx-en-Velin qui est un secteur avec un fort potentiel entre autres sur l'investissement locatif ou les résidences principales. On peut bien vivre à Vaulx-en-Velin."

Si on est à Vaulx-Village, on sera sur des ratios entre 3000 euros/m2 et 3700 euros/m2. Pour le Carré de Soie, on sera plus proche des 4000 voir 4200 euros/m2.

L'expert développe ensuite sur les principales caractéristiques du marché vaudais : "La ville est en partie en reconstruction sur certaines zones comme le quartier du Carré de Soie, où l'on a pu voir que les moyens mis en place ont porté leurs fruits. Aujourd'hui on a beaucoup de copropriétés. Les plus anciennes datent de 2014 et jusqu'à 2020. C'est un secteur attractif parce qu'en pleine reconstruction donc avec des prix cohérents avec les prix du marché."

Pour ce qui est des prix, Yacine Slimani donne le détail : "Si on est à Vaulx-Village, on sera sur des ratios entre 3000 euros/m2 et 3700 euros/m2. Pour le Carré de Soie, on sera plus proche des 4000 voir 4200 euros/m2. Enfin, si on est sur des zones plus populaires, les prix peuvent descendre à 2500 euros/m2 ou 2800 euros/m2. Tout dépendra des secteurs." Une croissance confirmée par les statistiques. Les chiffres des notaires sont formels : +24% d'augmentation des prix en 2 ans. C'est l'une des plus fortes progressions de la Métropole de Lyon.

"Vaulx-en-Velin est aussi intéressant pour les investissements locatifs car il n'y a pas d'encadrement de loyer comme à Lyon et Villeurbanne."

Le directeur de trois agences Guy Hoquet analyse sur les facteurs de croissance : "Le tramway T9, arrivant rapidement, à un effet de levier. Je pense que sur le centre-ville de Vaulx-en-Velin il y a encore beaucoup de choses à faire, soutenu par une vraie volonté de développement de la Ville, avec des écoles d'architecture entre autres, qui nous amènent des investisseurs pour du locatif."

Il poursuit en donnant des conseils sur les secteurs plus appropriés à accueillir des enfants : "Pour les familles, Vaulx-Village reste très sympathique, bien relié au centre-ville de Lyon. Il y a énormément de transports en commun, tout en gardant sa structure de village. Il y aussi le Carré de Soie où il y a énormément d'implantations d'entreprises type Alstom, France Telecom, EDF, ramène une clientèle cadre qui veut être à proximité de son travail tout en ayant des espaces de loisirs et des centres-commerciaux."

Enfin, Yacine Slimani indique pourquoi la ville se distingue sur les investissements locatifs : "Vaulx-en-Velin est aussi intéressant pour les investissements locatifs car il n'y a pas d'encadrement de loyer comme à Lyon et Villeurbanne. C'est un secteur de repli. "

Plus de détails dans la vidéo sur le marché des maisons.

