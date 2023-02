Sans buvette, le Lyon Hockey Club fustige la Ville

Le club lyonnais de hockey est contraint de ne plus gérer sa buvette, située à la patinoire Charlemagne de Lyon (2e). Il s'apprête à négocier avec la municipalité.

Le Lyon Hockey Club devrait perdre 50 000 euros de recettes d'ici la fin de la saison, selon BFM Lyon. La Ville de Lyon aurait effectivement signé une nouvelle convention au milieu de la saison, pour confier la gestion du bar à une autre association, ce qui interdirait l'ouverture d'une nouvelle buvette par le Lyon Hockey Club, et donc la fin d'un service fourni aux spectateurs.

"Si on n'est pas capable de financer notre développement, nous devrons chercher de l'argent ailleurs, donc réinvestir et s'endetter pour ensuite pouvoir se développer correctement, a confié Fabrice Baravaglio, président du club, au micro de BFM Lyon". Selon lui, ces 50 000 euros en moins représentent un tiers du budget initial supprimé. "Si on monte en deuxième division, on n'est pas sûrs aujourd'hui d'avoir un budget suffisant pour aligner une équipe compétitive".

Pour répondre à cette mesure municipale, une pétition a été lancée par le club. Elle atteint aujourd'hui plus de 2400 signatures. Des négociations devraient avoir lieu prochainement avec la municipalité.