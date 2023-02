Immobilier à Lyon : "le marché s'est assaini" (vidéo)

Pascal Pancrazio est le président de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) dans la Rhône. Il était sur le plateau de l'émission "6 minutes Chrono" pour parler de la conjoncture de l'immobilier à Lyon.

Le spécialiste donne le contexte de cette rentrée 2023 : "Le téléphone se remet à sonner en ce début d'année. C'est positif même si nous avons noté, sur les chiffres 2022, que les grandes villes, dont Lyon, ont connu une correction des prix du marché. À Lyon il y a ainsi une baisse d'environ 1,5% si on ne prend pas en compte le taux d'inflation. C'est une légère correction qui n'est pas catastrophique du tout."

Le président de la Fnaim du Rhône poursuit sur le volet financier : "Nous sommes confiants car des éléments vont dans le bon sens comme, par exemple, l'actualisation mensuelle du taux d'usure. Nous avions un grippage dû à la difficulté de l'accès au crédit immobilier. Les banques vont pouvoir de nouveau se remettre à prêter." Pour rappel, le taux d'usure est le taux maximal auquel le prêteur, soit la banque, est autorisé à prêter. Il est fixé par la Banque de France et est censé protéger celui qui emprunte. Les acquéreurs étaient pris en ciseau entre un taux de crédit en augmentation et le taux d'usure, actualisé toujours trop tard. Un phénomène qui empêchait les transactions.

Sur les risques d'instabilité du marché, Pascal Pancrazio se veut rassurant : "On ne croit pas du tout à un effondrement. Le solde migratoire est positif dans le Rhône qui attire toujours. Il y a plus de personnes qui viennent que de personnes qui partent. Mécaniquement, structurellement, le marché ne peut pas s'écrouler. La demande est toujours forte et l'offre n'est juste pas en adéquation avec la demande. On peut même dire que le marché s'est assaini car il n'y a plus l'effet de surenchère. La correction est raisonnable."

Plus de détails dans la vidéo sur : la morosité du marché, les perspectives de l'année 2023, l'encadrement des loyers.