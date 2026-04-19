Football
Corentin Tolisso. @OL

OL : blessé, Corentin Tolisso forfait pour le choc face à Paris

  • par LC

    • L'Olympique Lyonnais se déplacera sans Corentin Tolisso au parc des Princes ce dimanche soir pour rencontrer le PSG, en tête du classement.

    La capitaine de l'Olympique Lyonnais ne participera pas à la rencontre face au PSG ce dimanche soir. Blessé aux adducteurs, Corentin Tolisso restera sur le banc de touche, a annoncé son entraîneur Paulo Fonseca en conférence de presse. "Nous avons pris un risque contre Lorient car nous devions absolument gagner et nous avions besoin de lui. Nous le savions mais pour le prochain match à Paris, il ne sera pas prêt", a-t-il déclaré en conférence de presse vendredi.

    Corentin Tolisso ne sera toutefois pas le seul grand absent de cette rencontre : Nicolas Tagliafico est toujours suspendu après sa sanction reçue face à Monaco et Ernest Nuamah, Malick Fofana, Pavel Šulc et Rémi Himbert sont blessés tous les quatre.

    L'entraîneur espère toutefois pouvoir récupérer le joueur pour la réception d'Auxerre, le 25 avril prochain.

    En attendant, la rencontre avec le PSG a lieu ce dimanche soir à 20h45 au Parc des Princes, où les supporters lyonnais n'auront pas le droit d'accéder, de circuler ou de stationner.

    Lire aussi : Match PSG - OL : les supporters lyonnais interdits de déplacement ce dimanche

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