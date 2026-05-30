Football
Coupe de France féminine: l’OL Lyonnes écrase le PSG et reprend son bien. (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

Football : les Lyonnes sacrées championnes de France pour la 19e fois

  • par LC

    • Après leur échec en finale de la Ligue des champions féminine face au FC Barcelone, les Lyonnes ont retrouvé la victoire en écrasant les joueuses du Paris FC (5-0) ce vendredi soir.

    Malgré un bon début de rencontre, le Paris FC s'est vite fait rattraper par les Lyonnes ce vendredi soir au Groupama Stadium, en finale de la Première Ligue. Frustrées par leur défaite en finale de la Ligue des champions le 23 mai dernier face au FC Barcelone - qui leur a volé ce qui aurait pu être leur 9e titre consécutif - les joueuses de l'Olympique Lyonnais ont pris leur revanche en arrachant une victoire forte, leur permettant d'empocher leur 19e titre de championnes de France, devant plus de 28.000 spectateurs.

    Lire aussi : Football : pas de neuvième sacre européen pour l’OL Lyonnes, sèchement battu par le FC Barcelone

    Les Lyonnes ont dominé la rencontre avec un doublé de Tabitha Chawinga et un triplé de Melchie Dumornay, dont un dernier but à la 89e minute. Un exploit retentissant qui place cette dernière parmi les favorites pour le Ballon d'Or.

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