Isère : un choc frontal entre deux voitures fait quatre blessés graves

Le choc s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche sur la route du Pilat, à Marcilloles (Isère). Quatre personnes sont grièvement blessées.

Un choc aux circonstances encore floues. Il est environ 1h30 du matin dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril lorsque deux voitures entre en collision sur la route du Pilat à Marcilloles en Isère.

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Et d'après les informations dont disposent nos confrères du Dauphiné Libéré, le bilan est lourd. Quatre personnes ont été prises en charge dans un état grave par les sapeurs-pompiers de l'Isère : parmi elles, deux femmes de 32 et 34 ans ont été transportées en urgence absolue au CHU Grenoble-Alpes. Une femme de 27 ans et un homme de 19 ans ont, eux, été conduits à l'hôpital de Vienne, également dans un état grave.

Dans la foulée, une enquête a été ouverte et est actuellement en cours pour déterminer les circonstances de l'accident.