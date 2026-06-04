Face à l'explosion de l'usage récréatif du protoxyde d'azote et à la multiplication des dépôts sauvages, le préfet de Saône-et-Loire interdit jusqu'à fin octobre sa consommation et sa détention sans motif légitime.

Lundi 1er juin, Dominique Dufour, préfet de Saône-et-Lore, a pris un arrêté interdisant la consommation et la détention sans motif légitime de protoxyde d'azote dans le département, face à la hausse des détournements de ce "gaz hilarant".

L'arrêté, signé le premier juin et applicable jusqu'au 30 octobre 2026 sur tout le département, interdit l'inhalation du protoxyde d'azote à des fins récréatives : pratique très en vogue chez les jeunes, ainsi que sa détention, son transport et son abandon sur la voie publique sans motif légitime. D'autres préfectures on prit des mesures similaires, face à la hausse de la consommation du gaz, comme l'Ain, le Gard et Paris.

La préfecture justifie la décision par une recrudescence de dépôts sauvages : plus de 1700 bouteilles recensées en moins d'un an, et des signalements en hausse. Nous vous rappeler que la consommation de ce type de gaz peut exposer : à des risques d'asphyxie, de troubles neurologiques et, en cas d'usage régulier, d'accident vasculaire cérébral.

La préfecture a également s'est aussi appuyé sur le réseau d’addicto-vigilance qui montre que le nombre de cas évalués a été multiplié par 10 depuis 2019, que le nombre de cas graves est aussi en augmentation et que ces consommations sont quotidiennes dans près de la moitié des cas .

"Troisième substance la plus consommée" en substances dites vénéneuses

"L'évolution des pratiques de consommation du protoxyde d'azote, qui constitue

désormais la troisième substance la plus consommée hors le tabac et l'alcool, alors même qu’il a fait l'objet d’une inscription sur la liste des substances vénéneuses par l'arrêté du 17 août 2021 portant "classement sur les listes des substances vénéneuses" peut-on lire dans l'arrêté.

"La consommation de protoxyde d'azote se développe régulièrement en divers lieux de l'espace public, occasionnant des troubles à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publique notamment caractérisés par des nuisances sonores, des attroupements et des rixes."

Cet arrêté interdit :

• la consommation par inhalation de protoxyde d’azote, sous toutes ses formes,

• l’utilisation de manière détournée du gaz protoxyde d’azote à des fins récréatives,

• la détention de cartouches d’aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant du protoxyde d’azote ou tout autre récipient sous pression contenant du gaz, sans motif légitime,

• le port, le transport de cartouche d’aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant du protoxyde d’azote ou tout autre récipient sous pression contenant du gaz, sans motif légitime,

• le dépôt ou l’abandon sur la voie publique ou sur l’espace publique de cartouches d’aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote ou tout autre récipient sous pression contenant du gaz