Rhône : cette pizzeria de Millery fermée en urgence après un contrôle d’hygiène

Le restaurant la Ronde des Saveurs à Millery a été fermé en urgence après un contrôle d’hygiène. Google Maps

Le restaurant la Ronde des Saveurs, à Millery, a été fermé par la préfecture du Rhône après un contrôle d’hygiène réalisé ce jeudi 4 juin.

Présence importante de blattes dans l’ensemble des locaux de production, défaut d’entretien, matières premières périmées ou encore mauvaises conditions de stockage… La pizzeria la Ronde de Saveurs située à Millery a été fermée en urgence par la préfecture du Rhône ce jeudi 4 juin après un contrôle de Direction départementale de la protection des populations (DDPP).

Afin de pouvoir rouvrir leur établissement, les propriétaires devront mettre en place un ensemble de mesures, à savoir, nettoyer et désinfecter les locaux et les ustensiles, faire intervenir un frigoriste, obstruer et étancher tous les passages probables et avérés de nuisibles dans l’ensemble des locaux ou encore remplacer les équipements inappropriés.

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