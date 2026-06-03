Les joueurs du FC Vaulx-en-Velin "fouillés comme des délinquants" avant un match dans la Drôme

Le FC Vaulx-en-Velin "tient à dénoncer avec la plus grande fermeté l’accueil inédit, choquant et inadmissible réservé" aux joueurs alors qu’ils se rendaient à Hostun, dans la Drôme, pour un match.

"Il ne fait aucun doute qu’il s’agissait d’un contrôle ciblé", s'indigne le club de foot dans un communiqué diffusé le 29 mai dernier. Alors qu’ils se rendaient dans la Drôme pour affronter Hostun, les joueurs du FC Vaulx-en-Velin ont été contrôlés et "fouillés comme des délinquants", ajoute le club, qui dévoile les faits dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Le FC Vaulx-en-Velin tient également à dénoncer "avec la plus grande fermeté l’accueil inédit, choquant et inadmissible réservé à notre équipe ce week-end lors de son déplacement à Hostun pour une rencontre de championnat sans aucun enjeu particulier."

Des jeunes "humiliés, choqués et incompréhensifs face à ce qu’ils vivaient"

Alors que s’est-il passé ? Selon le club, alors que le convoi arrivait à proximité du stade où se déroulerait la rencontre, "plusieurs gendarmes" auraient arrêté le bus floqué aux couleurs du club pour le contrôler, tandis que l’autre bus non-floqué serait passé sans difficulté. Mais "lorsqu’ils ont compris que le premier minibus faisait également partie du convoi, une autre patrouille a été dépêchée afin de l’intercepter à son tour", assure le FC Vaulx-en-Velin. Les joueurs ont ensuite été fouillés sur le bord de la route, comme en atteste la vidéo. "Les sacs de sport, les affaires personnelles et même les filoches de ballons ont été inspectés. Une scène humiliante, incompréhensible et profondément choquante pour des enfants venus simplement pratiquer leur passion", déplorent encore les responsables dans leur communiqué. Les gendarmes auraient par ailleurs eu "un ton particulièrement déconcertant" lors de l’opération, face à des jeunes "humiliés, choqués et incompréhensifs face à ce qu’ils vivaient."

Une fois le contrôle terminé, l’attitude du maire de la commune d’Hostun aurait, là aussi, interpellé les joueurs et membres du club. "À notre arrivée au stade, le malaise s’est encore aggravé. Le maire de la commune était présent, supervisant avec arrogance nos échanges avec les forces de l’ordre. Il ne nous a d’ailleurs même pas été caché que ce dispositif faisait suite à une demande et à des inquiétudes exprimées par le club recevant, Hostun", écrivent-ils toujours. Les gendarmes seraient même "restés passifs" lorsque l’équipe adversaire aurait provoqué le FC Vaulx-en-Velin après le match. Et dénoncent "des paroles inacceptables, irrespectueuses et indignes envers des jeunes qui n’ont, du début à la fin de cette journée, provoqué aucun incident."

"Le football est censé rassembler, éduquer et transmettre des valeurs"

Et d’ajouter, consternés : "Nous n’avons jamais vécu cela de toute notre existence dans le football. Comment expliquer à des jeunes qu’ils soient traités de cette manière pour un simple match de football ? Comment accepter qu’en 2026, certains clubs et certaines institutions continuent d’alimenter des amalgames honteux et des traitements aussi discriminants ?"

Le FC Vaulx-en-Velin "refuse" ainsi de "banaliser ce type de pratiques" alors que "le football est censé rassembler, éduquer et transmettre des valeurs." Et de conclure : "Ce que nous avons vécu ce week-end est tout l’inverse."

Un match aller sous tension

La compagnie de gendarmerie de Roman-sur-Isère confirme ce contrôle auprès de nos confrères du Progrès, mais apporte des précisions. "J’ai moi-même pris la décision de ce contrôle, car le match aller s’était très mal passé", indique le commandant Galbois. "Quand j’ai eu vent de tout ça, j’ai considéré qu’il y avait un risque de trouble à l’ordre public. Mais ni le maire ni le club d’Hostun ne nous ont demandé quoi que ce soit", assure-t-il encore. Selon le gendarme, les forces de l'ordre cherchaient "des couteaux ou armes blanches", mais rien n'a été découvert. Seul le conducteur du bus a été placé en garde à vue. Son permis de conduire était annulé.