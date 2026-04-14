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Les supporters de l’OL lors du match contre le FC Nantes au Groupama Stadium. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Match PSG - OL : les supporters lyonnais interdits de déplacement ce dimanche

  • par Clémence Margall

    • Les supporters lyonnais ont l’interdiction de se rendre au Parc des princes et de circuler dans le périmètre délimité par les services de l’État ce dimanche 19 avril en marge du match opposant l’Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain.

    Alors que la 30e journée de Ligue se tiendra ce dimanche 19 avril avec le choc attendu entre le Paris Saint-Germain (PSG) et l’Olympique Lyonnais (OL) à 20 h 45 au Parc des princes, les quelque 700 à 900 supporters lyonnais attendus devront rester à domicile.

    Considérant les "risques sérieux" d’affrontements, la préfecture des Hauts-de-Seine a pris un arrêté interdisant "à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’équipe de l’Olympique Lyonnais ou se comportant comme tel, d’accéder au stade du Parc des princes et de circuler ou stationner sur la voie publique sur le territoire de la Ville de Paris et de la commune de Boulogne-Billancourt dans le périmètre délimité". Parmi les supporters, "300 à 500 ultras" lyonnais sont "classés à risques", indiquent les services de l’État, alors que de nombreux incidents ont, par le passé, éclaté en marge de matchs opposant l’OL et le PSG, notamment en 2024.

    La détention de tout objet "susceptible de constituer une arme" ou "pouvant servir de projectile" et présentant un danger est également interdite. La détention et consommation d’alcool seront par ailleurs interdites sur la voie publique, dans le périmètre délimité dès 17 heures ce dimanche et jusqu’à 1 heure le 20 avril.

    Périmètre parc des princes pour le match PSG-OL le 19 avril 2026.

    Lire aussi : Agression raciste au Groupama Stadium lors du match OL-PSG : dix mois de prison requis contre l’un des supporters

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