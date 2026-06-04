Ateliers, coaching, conférences... La quatrième édition du salon de la césure et de l'orientation se déroulera le mercredi 24 juin au CCVA de Villeurbanne.

Plus d'une vingtaine de structures se réuniront mercredi 24 juin de 13 heures à 20 heures au centre culturel et de la vie associative (CCVA) de Villeurbanne, à l'occasion du salon de la césure et de l'orientation. Pour sa quatrième édition, l'évènement porte la même ambition,"ouvrir les possibles sur les opportunités de césure active et valoriser des parcours de transition souvent méconnus mais essentiels à la réussite et l’épanouissement des jeunes."

Les organisateurs, YourFuture, et Parenthèse utile, souhaitent changer le regard sur l'année de césure, "parfois perçue comme une faiblesse". Ils défendent "cette pause choisie peut devenir une force, un moment de recentrage et de maturation personnelle."

Concrètement, les 20 structures présentes seront réparties en 5 secteurs : service civique ; année de transition ; engagement ; accompagnement et expérience de mobilité. Au programme, sessions de coaching, ateliers, mais aussi conférences à destination des 16-25 ans.

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