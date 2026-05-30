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La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

S’il ne fallait retenir qu’un seul chiffre

  • par Guillaume Lamy

    • 20 millions d’euros. C’est la somme que l’OL espère faire rentrer dans ses caisses d’ici le 30 juin pour équilibrer son budget et s’éviter de nouvelles sueurs froides avec le gendarme financier du foot français. Le club va donc mettre sur le marché des transferts certains joueurs dont la cote a explosé cette saison. Petite éclaircie sur le plan des finances, l’OL s’est qualifié pour les barrages de la très lucrative Ligue des Champions.

    Lire aussi : Une humiliation pour finir et l'OL rejoint le tour préliminaire de la Ligue des champions

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