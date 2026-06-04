Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 5 au 7 juin

En ce premier week-end de juin, il ne manque pas d'activités à faire à Lyon. Entre concert, journée olympique et festival de sciences fictions, Lyon Capitale vous dévoile les bons plans du week-end.

Journée Olympique sur la place Bellecour

Ce samedi 6 juin, la place emblématique de Lyon se grime aux couleurs du sport, à l'occasion de la Journée olympique organisée par l'Office des Sports de Lyon, qui fête sa quatrième édition. Au programme, découverte de sports médiatisés comme insolites, à l'instar du disc golf, le vo Vietnam (un art martial), le floor curling, l’ultimate frisbee et plusieurs handisports. 26 associations seront présentes sur place, l'occasion de mettre en avant l'importance de la pratique sportive.

Courir pour Elles, entre sport et engagement caritatif

On reste dans le domaine du sport, avec cette fois de la course à pied. L'évènement caritatif Courir pour Elles, dédié à la lutte contre les cancers féminins, a lieu ce dimanche matin au Grand Parc de Miribel-Jonage. 2,5, 5 ou 10 kilomètres, en marchant ou en courant, les parcours s’adaptent à tous les niveaux.

Les 100 ans du Matmut Stadium à Gerland

La pelouse du Matmut Stadium @Romain Balme

C'est un monument du sport lyonnais Le stade de Gerland, désormais nommé Matmut Stadium depuis sa reprise par le LOU, organise une grande fête pour son centenaire. Des festivités ont été annoncées les 6 et 7 juin, articulées autour de deux rencontres de rugby. La dernière journée de TOP 14 entre le LOU et Montpellier le samedi 6 juin, puis, la même affiche, cette fois en rugby féminin pour le compte de l'Axa Elite 1.

Doja Cat enflammera la LDLC Arena

(Photo Lionel Rault)

Pop ou rap, un peu des deux. L'artiste multi-casquettes américaine Doja Cat se produira à la LDLC Arena de Décines Charpieu ce samedi 6 juin, à l'occasion de sa tournée Ma Vie World Tour et de la sortie de son dernier album Vie, paru en septembre dernier. La chanteuse interprétera "Jealous Type", "Gorgeous" mais aussi ses autres classiques à l'instar du tube planétaire "Say So".

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La science fiction s'invite à Villeurbanne

@les Intergalactiques

Le festival de science fiction "les Intergalactiques" est de retour à la Rayonne de Villeurbanne du 5 au 7 juin. Cette année, la thématique concerne "les contre-fictions." Au programme, un salon du livre réunissant 40 auteurs, une brocante spécialisée sur la pop-culture, mais aussi des tables rondes. En parallèle, la galerie de BosKop (Lyon 7e) accueille une exposition consacrée aux contre-fictions du 5 au 28 juin.

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