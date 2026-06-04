Actualité

Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 5 au 7 juin

  • par Romain Balme

    • En ce premier week-end de juin, il ne manque pas d'activités à faire à Lyon. Entre concert, journée olympique et festival de sciences fictions, Lyon Capitale vous dévoile les bons plans du week-end.

    Journée Olympique sur la place Bellecour

    Ce samedi 6 juin, la place emblématique de Lyon se grime aux couleurs du sport, à l'occasion de la Journée olympique organisée par l'Office des Sports de Lyon, qui fête sa quatrième édition. Au programme, découverte de sports médiatisés comme insolites, à l'instar du disc golf, le vo Vietnam (un art martial), le floor curling, l’ultimate frisbee et plusieurs handisports. 26 associations seront présentes sur place, l'occasion de mettre en avant l'importance de la pratique sportive.

    Courir pour Elles, entre sport et engagement caritatif

    L'événement Courir pour Elles en 2017

    On reste dans le domaine du sport, avec cette fois de la course à pied. L'évènement caritatif Courir pour Elles, dédié à la lutte contre les cancers féminins, a lieu ce dimanche matin au Grand Parc de Miribel-Jonage. 2,5, 5 ou 10 kilomètres, en marchant ou en courant, les parcours s’adaptent à tous les niveaux.

    Les 100 ans du Matmut Stadium à Gerland

    La pelouse du Matmut Stadium @Romain Balme

    C'est un monument du sport lyonnais qui fêtera ses 100 ans ce week-end. Le stade de Gerland, désormais nommé Matmut Stadium depuis sa reprise par le LOU, organise une grande fête pour son centenaire. Des festivités ont été annoncées les 6 et 7 juin, articulées autour de deux rencontres de rugby. La dernière journée de TOP 14 entre le LOU et Montpellier le samedi 6 juin, puis, la même affiche, cette fois en rugby féminin pour le compte de l'Axa Elite 1. 

    Doja Cat enflammera la LDLC Arena

    LDLC Arena
    (Photo Lionel Rault)

    Pop ou rap, un peu des deux. L'artiste multi-casquettes américaine Doja Cat se produira à la LDLC Arena de Décines Charpieu ce samedi 6 juin, à l'occasion de sa tournée Ma Vie World Tour et de la sortie de son dernier album Vie, paru en septembre dernier. La chanteuse interprétera "Jealous Type", "Gorgeous" mais aussi ses autres classiques à l'instar du tube planétaire "Say So".

    Lire aussi : MC Solaar et Youssoupha aux Nuits de Fourvière : qui sème le rap récolte les applaudissements

    La science fiction s'invite à Villeurbanne

    @les Intergalactiques

    Le festival de science fiction "les Intergalactiques" est de retour à la Rayonne de Villeurbanne du 5 au 7 juin. Cette année, la thématique concerne "les contre-fictions." Au programme, un salon du livre réunissant 40 auteurs, une brocante spécialisée sur la pop-culture, mais aussi des tables rondes. En parallèle, la galerie de BosKop (Lyon 7e) accueille une exposition consacrée aux contre-fictions du 5 au 28 juin.

    Lire aussi : Quais du polar : une édition sous le signe de la vérité scientifique

    à lire également
    Rhône : cette pizzeria de Millery fermée en urgence après un contrôle d’hygiène

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : cette pizzeria de Millery fermée en urgence après un contrôle d’hygiène 17:49
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 5 au 7 juin 17:30
    La circulation des trains fortement perturbée en gare de Lyon Perrache durant deux week-ends en juin 16:55
    Villeurbanne : la 4e édition du salon de la césure et de l'orientation aura lieu le 24 juin 16:23
    Hôtel Dieu de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    De 33 à 17 degrés à Lyon : à quelle météo s’attendre en fin de semaine ? 15:50
    d'heure en heure
    Rodéo urbain et refus d'obtempérer : la police interpelle un jeune de 20 ans à Vénissieux 15:05
    Villeurbanne : un jeune homme séquestré, le RAID intervient 14:41
    Le ministre des Affaires étrangères attendu à Lyon ce vendredi 14:29
    L'École Change Demain fait une étape à Trévoux 14:23
    Amélie Charrier, prix Arwe 2026
    Amélie Charrier, l'artiste valentinoise qui conquiert Turin 14:14
    "Parler de l'histoire lyonnaise" : rénovée, l'école de botanique du Parc de la Tête d'Or rouvre au public 13:57
    2 membres de l’Office français de la biodiversité (OFB) lors d'une opération au Parc de Miribel-Jonage
    "Concilier les usages et les usagers" : le défi du Grand Parc de Miribel-Jonage pour protéger la biodiversité 13:49
    musée gallo romain
    Rendez-vous aux jardins : découvrez le programme du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal 13:01
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut