Altaprofits dévoile son baromètre de l’épargne en France et en régions 2026

Altaprofits présente la 8e édition de son Baromètre de l’épargne en France et en régions, réalisé par l'Ifop pour Altaprofits. Une étude réalisée du 30 mars au 8 avril, auprès d'un échantillon de 2 412 personnes, dont 296 d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Altaprofits a présenté ce jeudi 4 juin les résultats de son Baromètre de l'épargne en France et en région 2026. L’enquête a été réalisée du 30 mars au 8 avril, auprès de 2 412 personnes âgées de 18 ans ou plus, dont 296 d’Auvergne-Rhône-Alpes, ont répondu à un questionnaire auto-administré en ligne, alors que le contexte économique et géopolitique reste tendu, un mois après le début de la guerre en Iran.

Les thèmes principaux étaient l’évolution des comportements d’épargne des Français ainsi que le rapport des actifs à la retraite. Un focus était fait sur l’avenir de la réforme des retraites 2023, provisoirement suspendue. Et pour finir, quelle est la perception des Français quant au financement de la défense nationale et leur degré d’acceptabilité dans une logique de réarmement européen.

95 % de l’échantillon a déclaré posséder au moins un produit d’épargne. En Auvergne-Rhône-Alpes, 77 % ont assuré avoir recours à des placements sans risque, même avec un faible rendement, soit 2 points de moins par rapport à la moyenne nationale. Mais 5 % affirment réaliser des placements risqués avec une chance d’obtenir un rendement important. La moyenne nationale est de 3 %, ce qui représente une baisse de 3 points par rapport au baromètre de 2023.

22 % des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes connaissent le montant de leur indemnité retraite

Seuls 22 % des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes connaissent en revanche le montant de leur indemnité retraite. C'est le niveau le plus bas de toute la France métropolitaine. En moyenne, 30 % des Français le connaissent. 1 personne sur 2 parmi les 50-64 ans a répondu oui au questionnaire.

Sur la base des actifs, soit 57 % de l'échantillon, 75 % estiment que leur niveau de vie va diminuer lors de leur passage à la retraite, soit une hausse de 6 points par rapport à 2024. 43 % des actifs estiment que leurs revenus proviendront en totalité du système de retraite par répartition. Ce résultat présente une très forte hausse de 15 points comparé à l'année précédente. Selon Catherine Baudeneau, membre du comité de direction et directrice marketing offre et communication d’Altaprofits, "cela ne résulte pas d'un regain de confiance, mais plutôt du fait que les populations les moins aisées ne voient pas d'autres alternatives".

Une France divisée face à la réforme des retraites

La position à l'égard de l'avenir de la réforme des retraites est plutôt divisée. 34 % envisagent une autre réforme que celle proposée en 2023. Une solution grandement plébiscitée par les jeunes, représentant 44 % des votes chez les 18-24 ans. Les catégories défavorisées ou encore les ouvriers votent davantage pour une abrogation définitive de la réforme et espèrent trouver d'autres moyens de financement des retraites. 43 % des catégories aisées penchent davantage vers une application de la réforme initialement prévue.

Une majorité claire des 37 % qui souhaitent une nouvelle réforme désire par ailleurs cotiser davantage durant la vie active, pour augmenter les recettes sans toucher à l’âge de départ à la durée de cotisation (63 %).

Division de la France face à l'avenir de la réforme des retraites 2023, actuellement suspendue @Baromètre Ifop pour Altaprofits, 2026

Des Français encore réfractaires au financement de la défense nationale

Seuls 30 % des Français souhaitent investir dans un produit d'épargne de défense nationale, en vue du réarmement de l'Europe. L'Auvergne-Rhône-Alpes s'inscrit clairement dans cette même dynamique, avec une moyenne de 31 %. Mais la grande majorité (70 % de l'échantillon) ne souhaite enfin pas investir dans la défense nationale. 44 % avance des raisons politiques, éthiques ou encore morales.

@Baromètre Ifop pour Altaprofits, 2026

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