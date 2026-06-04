La circulation des trains fortement perturbée en gare de Lyon Perrache durant deux week-ends en juin

En raison d’importants travaux réalisés à la gare de Lyon Perrache, la circulation des trains sera fortement perturbée les 6 et 7 juin, puis du 20 au 21 juin.

Prudence pour les voyageurs qui souhaiteraient prendre un train à la gare de Lyon Perrache. En raison d’importants travaux de renouvellement de voies, la circulation des trains sera fortement impactée durant deux week-ends en juin : les 6 et 7 juin, puis les 20 et 21 juin prochains.

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Plusieurs trajets modifiés

Les axes Lyon Perrache - Paray-le-Monial - Nevers - Tours ; Lyon Perrache - Villefranche-sur-Saône - Mâcon - Dijon, Vienne - Villefranche-sur-Saône ; ainsi que Lyon Perrache - Bourg-en-Bresse - Oyonnax - Belfort - Lons-le-Saunier - Besançon, auront Lyon Part-Dieu comme gare de départ ou d’arrivée.

Pour les voyageurs souhaitant emprunter l’axe Lyon Perrache - Saint-André-le-Gaz, il est conseillé de prendre les trains Lyon Part-Dieu - Grenoble, ayant des correspondances avec les gares de Bourgoin-Jallieu et de la Verpillière, ou les autocars de remplacement mis en place.

Concernant l’axe Lyon Perrache - Vienne - Valence - Avignon, les gares de Jean Macé et de Vaise ne seront pas desservies. Certains trains auront toutefois Lyon Perrache comme gare d'arrivée ou de départ et desserviront également la gare d’Oullins. Les autres trains auront Lyon Part-Dieu comme gare d'arrivée ou de départ.

Enfin sur l’axe Lyon Perrache - Roanne - Clermont-Ferrand, la SNCF indique que certains trains auront aussi Lyon Part-Dieu comme gare de départ ou d’arrivée, d’autres partiront ou arriveront en gare de Vaise.

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Certains trains circuleront normalement

Les trains circulant entre Lyon Perrache, Saint-Étienne et Firminy circuleront quant à eux normalement durant ces deux week-ends.

Plus d’informations sur le site SNCF Voyageurs.