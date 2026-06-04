La région Auvergne-Rhône-Alpes produit près de 22 % de l'électricité nationale

Le réseau de transport électrique a dévoilé les chiffres de production et de consommation au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

119,2. C'est le nombre de térawattheures d’électricité produits en Auvergne-Rhône-Alpes sur l'année 2025, selon le réseau de transport d'électricité (RTE). Un chiffre en baisse de 0,1 % par rapport à l'année précédente, mais qui ne représente pas moins de 21,8 % de la production nationale.

Plus précisément, la part d'énergie décarbonnée atteint 96,5 %, contre 25,5 % d'énergie renouvelable sur le volet de la production. Côté consommation, l'Auvergne-Rhône-Alpes atteint 14 % de la part nationale, soit 63,3 TWh, en baisse de 0,3 % par rapport à 2024.

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Le nucléaire, en tête de la production régionale

Le RTE évoque également la répartition de la production énergétique sur la région. Sans surprise, le nucléaire est en tête avec 84,6 TWh, en hausse de 5,5 % si l'on compare à 2024. Derrière figurent l'hydraulique, (27,2 TWh, en baisse spectaculaire de 16,8 %), et le solaire en pleine émergence, avec 3,9 TWh, qui connait une hausse de 35,9 TWh par rapport à l'année dernière.

D'un point de vue global, la production, toute énergie confondue, a diminué de 0,1% si l'on compare à 2024. A noter qu'en 2025, RTE a investi 226,7 millions d’euros dans son réseau en Auvergne-Rhône-Alpes.

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