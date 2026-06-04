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Photo d’archives du Raid de Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Villeurbanne : un jeune homme séquestré, le RAID intervient

  • par Romain Balme

    • Une opération policière d'envergure s'est déroulée ce mercredi 3 juin. A Villeurbanne, un jeune homme a été séquestré puis violenté par quatre individus.

    Ce mercredi 3 juin, aux alentours de 9 h 40, un Villeurbannais est alerté alors qu'il marche dans la rue Salengro. En face de lui, un jeune homme a un comportement étrange. A sa fenêtre, ce dernier semble en détresse, mime une arme. Avec des signes, il fait comprendre au passant qu'il faut appeler le 17.

    De ce fait, un premier équipage de police se rend sur place, au 102, rue Salengro dans le quartier de Croix-Luizet. L’immeuble est situé à proximité d’un gros point de deal, rue des Antonins. Après de premières observations, la présence d'un homme armé est signalé. Des renforts de la DIPN ainsi que du RAID (unité d'élite de la police nationale) interviennent.

    4 personnes interpellées

    Pour mettre en place cette opération, les rues Salengro, et Edouard-Vaillant sont fermées à la circulation, comme les commerces. La présence de ce dispositif d'envergure semble avoir alerté les malfrats qui laissent échapper un sac plastique contenant une arme de poing et de l'herbe de cannabis.

    En intervenant dans l'appartement, situé au cinquième étage, les forces de l'ordre découvrent cinq individus, dont la victime, qui ne semble pas connue des services de police. Selon le Progrès, le jeune homme aurait subi des violences. Les quatre malfaiteurs ont été interpellés, puis placés en garde à vue.

    Lire aussi : Villeurbanne : 72 kilos de cannabis saisis, quatre individus mis en examen

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