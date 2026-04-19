Faits divers
La synagogue de Lyon
© Tim Douet

Lyon : la porte d'entrée de la Grande Synagogue vandalisée

  • par LC

    • La devanture de la Grande Synagogue située quai Tilsit dans le 2e arrondissement de Lyon a été vandalisée dans la nuit de vendredi à samedi, rapporte le Progrès.

    Simple vandalisme ou acte à connotation antisémite ? Ce samedi 18 avril au matin, l'inscription "Satue" taguée à la peinture blanche a été découverte sur la porte d'entrée de la Grande Synagogue de Lyon, située quai Tilsit dans le 2e arrondissement, ont rapporté nos confrères du Progrès.

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    Ce dimanche, les mêmes inscriptions ont été retrouvées à quelques mètres à peine de la première, sur deux autres bâtiments du quai ainsi que sur un panneau de protection d'un chantier. Si on ne sait pas précisément ce qu'elle signifie, ce n'est pas la première fois que cette inscription est tagué sur les murs lyonnais : elle est en effet apposée régulièrement par un tagueur.

    Le président de la Grande Synagogue de Lyon, Isaac Rimokh, a toutefois confirmé au Progrès qu'une plainte était en train d'être déposée. Les images des caméras de vidéosurveillance installées sur place doivent également être visionnées, afin de pouvoir faire la lumière sur la situation.

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