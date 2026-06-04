De 33 à 17 degrés à Lyon : à quelle météo s’attendre en fin de semaine ?

Après la chute brutale des températures en début de semaine et le retour de la pluie ce jeudi, le soleil et les normales de saison devraient faire leur retour à Lyon ce week-end.

Alors que la semaine dernière, la France connaissait sa première vague de chaleur, avec un mercure grimpant jusqu’à 34 degrés à Lyon, ces derniers jours ont surtout été marqués par la chute des températures et un temps instable. La pluie a notamment fait son retour entre Rhône et Saône ce jeudi 4 juin, avec de fortes averses, tandis que le mercure indique seulement 17 degrés. Le département est par ailleurs placé en vigilance jaune pluie et inondation.

Mais pas de panique, les Lyonnais pourront profiter dès demain d’un temps plus sec et lumineux. Côté températures, elles seront plus douces avec 20 degrés. Une météo clémente qui se maintiendra durant le week-end.

Samedi, la journée sera, en effet, ensoleillée. Les températures devraient par ailleurs retrouver des normales de saison puisque 24 degrés sont prévus à Lyon. Dimanche 7 juin sera la journée la plus chaude de la semaine avec 25 degrés attendus dans l’après-midi. Lyon sera sous le soleil toute la journée, avant un potentiel retour des orages en début de semaine prochaine.

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