Rodéo urbain et refus d'obtempérer : la police interpelle un jeune de 20 ans à Vénissieux

Dimanche 31 mai, la police a arrêté un individu dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux, après un rodéo urbain et un refus d’obtempérer.

Les faits se sont déroulés dimanche 31 mai, aux alentours de 14 h 30. Alors que les policiers se trouvaient en patrouille dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux, un individu, sans casque, a été aperçu sur un motocross qui ne possédait pas de plaque d’immatriculation. Les forces de l’ordre ont alors tenté de le contrôler, mais ce dernier a pris la fuite et a refusé d’obtempérer.

Dans sa course, le suspect a plusieurs fois levé sa moto, "notamment alors qu’il circulait sur les trottoirs frôlant certains passants", indique la police. Il a finalement été retrouvé quelques minutes plus tard grâce aux caméras de surveillance de la ville alors qu’il était à pied, poussant sa moto rue Léo Lagrange.

Interpellé, l’homme de 20 ans a été placé en garde à vue, tandis que sa moto a été saisie. Il a finalement été présenté au parquet de Lyon.