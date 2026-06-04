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Motocross saisi après un rodéo urbain à Vénissieux. Crédit – Police nationale du Rhône

Rodéo urbain et refus d'obtempérer : la police interpelle un jeune de 20 ans à Vénissieux

  • par C.M.

    • Dimanche 31 mai, la police a arrêté un individu dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux, après un rodéo urbain et un refus d’obtempérer.

    Les faits se sont déroulés dimanche 31 mai, aux alentours de 14 h 30. Alors que les policiers se trouvaient en patrouille dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux, un individu, sans casque, a été aperçu sur un motocross qui ne possédait pas de plaque d’immatriculation. Les forces de l’ordre ont alors tenté de le contrôler, mais ce dernier a pris la fuite et a refusé d’obtempérer.

    Dans sa course, le suspect a plusieurs fois levé sa moto, "notamment alors qu’il circulait sur les trottoirs frôlant certains passants", indique la police. Il a finalement été retrouvé quelques minutes plus tard grâce aux caméras de surveillance de la ville alors qu’il était à pied, poussant sa moto rue Léo Lagrange.

    Interpellé, l’homme de 20 ans a été placé en garde à vue, tandis que sa moto a été saisie. Il a finalement été présenté au parquet de Lyon.

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