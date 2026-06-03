Le GOAL FC fusionne avec le FC Saint-Cyr Collonges-au-Mont-d’Or pour renforcer son projet sportif et préparer ses ambitions nationales

Encore une. C'était dans les tuyaux, mais la rumeur est devenue officielle ce mercredi 3 juin. Le GOAL FC (grande association de l'ouest lyonnais), basé à Chasselay, vient d'officialiser une nouvelle fusion avec le club de Collonges-au-Mont-d'Or (400 licenciés), évoluant en régionale 1. Le club qui évoluera en nationale 1 (ex-nationale 2) l'année prochaine est plutôt coutumier de cette opération, puisqu'il est déjà le produit de la fusion d'une dizaine de clubs de l'agglomération lyonnaise. Les deux signataires de cette "alliance" justifient leur démarche par "une mutation profonde du football amateur" comprenant la hausse des charges, la stagnation du nombre de licenciés, ou encore la baisse des soutiens des Collectivités Locales.

L'objectif est à présent clair : "pérenniser un modèle sportif ambitieux tout en garantissant aux jeunes et aux seniors résidant à l’Ouest de Lyon, et aux confins du Rhône, de pouvoir garantir une formation de qualité ainsi qu’un football

de proximité, accessible et durable." Les dirigeants des deux clubs promettent qu'aucun impact négatif n'est envisagé pour les pratiquants.

Faciliter l’accès au sport pour les jeunes générations

Avant la fusion, le GOAL FC comptait 1800 licenciés, en comptant 480 membres du futsal basé à Neuville sur Saône et Saint Germain au Mont d’Or. L’intégration du FC Saint-Cyr Collonges au Mont d’Or permet également de renforcer la présence du club sur un territoire stratégique, proche de Lyon et bien desservi par les transports, afin de faciliter l’accès au sport pour les jeunes générations. Dans cet optique, le projet d’une section sportive à horaires aménagés sera étudié en collaboration avec le Lycée International Jean Perrin.

L’ambition est affichée : atteindre une taille permettant au club de compter davantage auprès des collectivités, des partenaires privés et des instances sportives, tout en consolidant ses ambitions nationales.

Reste à savoir si cette nouvelle fusion permettra au GOAL FC, d'enter dans le monde professionnel en plus de pérenniser le football amateur. A partir de l'année prochaine, la troisième division, ex-nationale 1, deviendra Ligue 3 et professionnelle.

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