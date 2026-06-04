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Wyhem Allouch a disparu depuis le 18 avril.

Une adolescente du Puy-en-Velay disparaît : elle pourrait se trouver autour de Lyon

  • par Clémence Margall

    • La police lance un appel à témoins pour retrouver une jeune fille de 14 ans, Wyhem Allouch, disparue du Puy-en-Velay depuis le 18 avril.

    Wyhem Allouch, 14 ans, n’a plus donné signe de vie depuis le 18 avril dernier. L’adolescente aurait pu fuguer du Puy-en-Velay aux alentours de 9 heures ce jour-là. La police lance un appel à témoins pour tenter de la retrouver. Elle pourrait se trouver sur la région lyonnaise.

    Wyhem a de longs cheveux noirs, mesure 1m50 et a les yeux marron. De corpulence mince, elle ne possède pas de signe distinctif. On ignore la tenue qu’elle portait le jour de sa disparition.

    Toute personne possédant des informations est priée de contacter le commissariat du Puy-en-Velay au 04 71 04 04 22.

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