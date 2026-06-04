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Salwa Philipert
La sous-préfète Salwa Philibert, lors de la journée du handicap. @Préfecture 71

Mâcon : les agents de l'État sensibilisés au handicap au travail

  • par Ivan Balkanski

    • Une soixantaine d'agents de l'État en Saône-et-Loire ont participé, jeudi 4 juin, à une journée de sensibilisation au handicap au travail.

    Jeudi 4 juin, environ 60 agents de l'administration territoriale en Saône-et-Loire ont consacré leur journée de jeudi 4 juin à la question du handicap au travail. Organisée par le Secrétariat général commun départemental, la journée, qui faute de place pour les 500 agents que compte le département, s'est tenue sur inscription.

    La matinée a porté sur les représentations. Une troupe de théâtre est intervenue sur les a priori liés au handicap, avant une série témoignages. Le Fonds pour l"insertion des personnes handicapées dans la fonction a également détaillé ses dispositifs, tandis que la Maison départementale des personnes handicapées renseignait les agents sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

    A l'ouverture de la cérémonie, la sous-préfète de Saône-et-Loire, référente handicap, Salwa Phillibert, a souligné que le handicap demeurait un sujet marqué par de nombreux préjugés. Malgré les avancées enregistrées ces dernières années, elle a rappelé que les personnes en situation de handicap restaient parfois confrontées à la stigmatisation, à l'exclusion ou à des discriminations, appelant à poursuivre le travail de sensibilisation.

    "Le regard que nous portons sur le handicap est un révélateur du degré d'humanité de notre société"
    Salwa Phillibert, sous-préfète de Saône-et-Loire, référente handicap

    "Le regard que nous portons sur le handicap est un révélateur du degré d'humanité de notre société. Malgré les avancées réalisées, certaines personnes continuent d'être victimes de stigmatisation, d'exclusion ou de discriminations. Nous devons poursuivre ce travail collectif pour faire évoluer les mentalités."

    La sous-préfète a également rappelé que près de 80% des handicaps étaient invisibles. Insistant sur la diversité des situations concernées (handicaps psychiques, cognitifs, sensoriels ou maladies invalidantes), elle a souligné qu'une personne sur deux serait confrontée au handicap au cours de sa vie.

    L'après-midi a été consacrée à des ateliers. Répartis en petits groupes les participants ont dû enchaîné des mises en situation comme un parcours en fauteuil ou encore le port de prothèses, et des activités sportives (adaptés aux personnes en situation de handicap) : boccia, sarbacane et tir laser.

    La journée tombe à un moment clé, en effet la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances vient de fêter ses vingt an et la conférence nationale du handicap doit se tenir le 25 juin. À noté que dans le département, le suivi de la politique du handicap revient à la sous-préfète et directrice de cabinet Salwa Philibert, référence handicap pour la Saône-et-Loire.

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