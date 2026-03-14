Villeurbanne : quatre jeunes blessés dans un accident de la route

D'après les informations du Progrès, une femme a été grièvement blessé lors d'un accident de la route dans la nuit de vendredi à samedi à Villeurbanne.

Une jeune femme dans un état grave et trois hommes légèrement blessés. C'est le terrible constat ce samedi matin après un accident de voiture survenu dans la nuit à Villeurbanne. D'après les informations de nos confrères du Progrès, le choc a eu lieu vers 3h20 du matin, au niveau du numéro 70 de la rue Léon-Blum : une voiture percute alors un mur d'habitation, à pleine vitesse.

Rapidement, une quinzaine de sapeurs-pompiers et six véhicules d'intervention ont été envoyés sur place pour prendre en charge les quatre personnes présentes à bord de la voiture. Toujours selon le Progrès, elles seraient toutes âgées entre 18 et 20 ans. Transportés vers l'hôpital le plus proche, les quatre jeunes sont, malgré leurs blessures, hors de danger.

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