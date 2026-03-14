Environnement

Qualité de l'air à Lyon : un niveau moyen ce samedi

  • par Louise Ginies

    • La qualité de l'air sera majoritairement moyenne à Lyon et dans toute la métropole de Lyon ce samedi 14 mars 2026.

    Une qualité de l'air qui évolue peu ces derniers jours à Lyon. Ce samedi 14 mars, les conditions "resteront dispersives" indique Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, qui indique également qu'elle restera "majoritairement moyenne" à Lyon et sur l'ensemble de la métropole, hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique Laurent Bonnevay.

    Dans le détail, les niveaux de particules fines PM2.5 et PM10 ainsi que ceux de dioxyde de soufre sont bons, mais ce sont les niveaux de dioxyde d'azote et d'ozone qui font baisser la moyenne.

    Malgré le renforcement du vent à venir pour ce dimanche 15 mars, elle restera moyenne dans le ciel lyonnais.

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