Villeurbanne : quatre blessés dont un grave après un refus d'obtempérer

Une course-poursuite entre la police et un jeune automobiliste s’est soldée par une violente collision, dans la nuit de mardi à mercredi, à Villeurbanne. Le conducteur a été grièvement blessé, tandis que trois policiers ont été plus légèrement touchés.

Un grave accident de la route s’est produit ce mercredi 4 février, vers 4 h 30, rue Chanu, dans le quartier des Brosses à Villeurbanne. Selon BFM Lyon, un jeune conducteur aurait refusé de se soumettre à un contrôle de police, déclenchant une course-poursuite à travers la commune. La fuite s’est terminée par une collision entre le véhicule du fuyard et celui des forces de l’ordre.

Le conducteur, grièvement blessé, a été pris en charge en urgence absolue par les secours. Trois policiers ont également été hospitalisés, plus légèrement atteints. D’importants moyens de secours ont été mobilisés, avec 23 sapeurs-pompiers et sept engins dépêchés sur place. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du refus d’obtempérer et de l’accident.