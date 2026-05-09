Faits divers
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Villeurbanne : des gerbes du 8-Mai saccagées

  • par LC

    • Au lendemain des commémorations du 8-Mai-1945 à Villeurbanne, des gerbes de fleurs déposées place Lazare-Gouzon ont été découvertes saccagées ce vendredi dans la matinée.

    Des actes "déplorables" et "indignes", a dénoncé Cédric Van Styvendael, le maire PS de Villeurbanne, ce vendredi 8 mai. Au lendemain des commémorations du 8-Mai-1945 - qui ont traditionnellement lieu un jour plus tôt à Villeurbanne - les gerbes de fleurs déposées par les élus de la commune place Lazare-Gouzon ont été découvertes saccagées ce vendredi 8 mai, ont rapporté nos confrères du Progrès.

    Constatées par les services de la Ville, les dégradations ont été rattrapées tant bien que mal ce vendredi après-midi, les fleurs étant dispersées au sol, renversées ou bien amoché. Les gerbes non abîmées ont, elles, été replacées au pied du monument situé en face du TNP et de l'Hôtel de Ville.

    Lire aussi : En images. Revivez la commémoration du 8 mai 1945 à Lyon

    Gerbe saccagée à Villeurbanne : "Une honte absolue"

    "S’attaquer à un hommage rendu à nos morts, à nos anciens combattants et aux associations de mémoire est une honte absolue, a commenté le député LFI de la circonscription, Gabriel Amard. Nous ne voulons plus voir de telles dégradations dans notre ville."

    De son côté, Cédric Van Styvendael a annoncé sa volonté de porter plainte.

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