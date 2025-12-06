Faits divers
Les véhicules diesel les plus anciens pourraient être interdits de circuler dans Lyon dans les prochaines années.

Un camion s'est renversé sur la M7 dans la nuit de vendredi à samedi

  • par Claire Martinez

    • Un accident s'est produit sur la M7 dans la nuit de vendredi 5 à samedi 6 décembre, au niveau de Pierre-Bénite. Un camion rempli d'huile d'olive s'est couché sur la route.

    Un accident s'est produit dans la nuit de vendredi 5 à samedi 6 décembre sur l'autoroute M7 au niveau de Pierre-Bénite, dans le sud-ouest de Lyon. Vers 00h30, un camion qui transportait de l'huile d'olive s'est couché sur la route, obligeant les services autoroutiers à fermer les voies.

    Le trafic a été ralenti jusqu'à 5h45 après que le camion soit dégagé. Une voie reste cependant fermée à la circulation durant tout le week-end en raisons de travaux. Aucun blessé n'est à déplorer.

    Les raisons de l'accident restent encore inconnues.

    L'épidémie de bronchiolite se propage dans la région et la grippe fait son retour

