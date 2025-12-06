Les véhicules diesel les plus anciens pourraient être interdits de circuler dans Lyon dans les prochaines années.

Un accident s'est produit sur la M7 dans la nuit de vendredi 5 à samedi 6 décembre, au niveau de Pierre-Bénite. Un camion rempli d'huile d'olive s'est couché sur la route.

Un accident s'est produit dans la nuit de vendredi 5 à samedi 6 décembre sur l'autoroute M7 au niveau de Pierre-Bénite, dans le sud-ouest de Lyon. Vers 00h30, un camion qui transportait de l'huile d'olive s'est couché sur la route, obligeant les services autoroutiers à fermer les voies.

Le trafic a été ralenti jusqu'à 5h45 après que le camion soit dégagé. Une voie reste cependant fermée à la circulation durant tout le week-end en raisons de travaux. Aucun blessé n'est à déplorer.

Les raisons de l'accident restent encore inconnues.