Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 27 février au 1er mars

  • par Romain Balme

    • Orelsan, blind test sur le cinéma d'animation, ou encore salon des deux roues… Lyon Capitale a sélectionné pour vous 5 activités à faire du vendredi 27 février au dimanche 1 er mars.

    Orelsan à la LDLC Arena - vendredi 27 février, 20 h

    Le rappeur Orelsan dans son clip "Basique". Capture d'écran youtube

    Le rappeur originaire de Caen débarque à Lyon après une année 2025 productive avec un album nommé aux victoires de la musique, la Fuite en avant, et un film, Yoroï. Après une première date à la LDLC Arena ce jeudi, Orelsan est de retour ce vendredi à Décines-Charpieu. A noter que la scénographie et les visuels seront influencés par l'univers de ce film tourné au Japon.

    Ciné Blind Test à l’Aquarium Ciné Café - samedi 28 février, 20 h

    Photo : Alizée Sarazin

    Si vous êtes férus de cinéma, vous savez où passer votre samedi soir. Dans le quatrième arrondissement, l'Aquarium Ciné Café, propose un blind test consacré au cinéma d'animation, naviguant entre extraits sonores, répliques cultes et musiques iconiques du septième art. Pour les plus performants, des cadeaux sont à gagner.
    Plus d'informations à retrouver ici.

    Oyster Sunday x Satriale à Heat - dimanche 1er mars, 11 h

    Une fois n'est pas coutume, l'espace de restauration Heat dans le 2 ème arrondissement se mue en bar à huitres géant. Pour cette nouvelle édition, c'est le caviste la Satriale qui prend les commandes de l'évènement. Au menu, huitres, sélection de vins naturels et DJ Set pour toute la famille, de 11 heures à 19 heures.
    Entrée gratuite, plus d'informations juste ici.

    Festival International "Vive la magie" - samedi 28 février et dimanche 1er mars

    @Vivelamagie

    A la bourse du travail (3e arrondissement), la magie prend le contrôle. Le festival International "Vive la magie" pose ses valises à Lyon le temps de deux représentations de son spectacle sobrement intitulé "Destination Magie". A noter que des pointures mondiales de l'illusion seront présentes comme Den Den (origami et ombrelles japonaises) et Jordan K (Corée du Sud), qui se produisent en Europe pour la première fois. Des ateliers magie sont également proposés à destination de toute la famille.
    Séances le samedi 28 février à 16h30 et à 20h et le dimanche 1er mars à 14h.
    Informations et réservations sur le site des organisateurs.

    Salon deux roues à Eurexpo Lyon, jusqu'au 1er mars

    un motard au salon du 2 Roues à Lyon en 2025
    Salon du 2 Roues 2025 à Lyon. (@D.Reygondeau)

    Dernier week-end pour profiter du salon deux roues à Eurexpo. Au programme, des milliers de motos, des avant-premières mondiales et des shows de freestyle. Des grands noms de la moto comme Gregg Black, Etienne Masson ou encore Giacomo Agostini seront notamment présents. A noter qu'une exposition en hommage au pilote de rallye, et fondateur du Paris-Dakar Thierry Sabine est organisée. Il était décédé aux côtés du chanteur Daniel Balavoine dans un crash d'hélicoptère le 14 janvier 1986.
    Informations et réservations sur le site du salon.

