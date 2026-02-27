Actualité
@WilliamPham

L'entreprise belge Odoo choisit la Métropole de Lyon pour implanter son siège français

  • par Loane Carpano

    • L'entreprise technologique belge, Odoo, installera son siège français dans la Métropole de Lyon en mai prochain.

    Une nouvelle entreprise internationale implante son siège français sur la Métropole de Lyon. Il s'agit d'Odoo, une entreprise d'édition de logiciel belge, spécialisée dans les solutions ERP (gestion des ressources de l'entreprise).

    Plusieurs centaines d'emplois sur le territoire

    Le siège de la filiale France sera ainsi implanté à Lyon d'ici mai 2026 avec l’ambition de structurer durablement sa présence sur le marché : "Lyon offre un écosystème tech dynamique, un accès à un bassin de compétences très riche et un excellent équilibre entre qualité de vie et attractivité professionnelle, ce qui en fait un lieu idéal pour développer nos activités", explique Joséphine Vander Linden, responsable du développement d’Odoo en France, pour justifier son choix.

    A terme, Odoo ambitionne de créer plusieurs centaines d'emplois sur le territoire. Dans un premier temps, des profils RH, commerciaux et chefs de projet sont recherchés. Un renforcement progressif des équipes techniques et R&D devrait prendre le pas.

    Lire aussi : Relancer la construction, réindustrialiser... : le programme de Véronique Sarselli pour la métropole de Lyon

    à lire également
    20 infractions relevées : un magasin Action de Lyon fermé après un contrôle sanitaire

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L'entreprise belge Odoo choisit la Métropole de Lyon pour implanter son siège français 18:46
    20 infractions relevées : un magasin Action de Lyon fermé après un contrôle sanitaire 18:23
    A Lyon, deux restaurants ciblés par des balles près de la Part-Dieu 18:09
    A Villeurbanne, le parc de la Feyssine continue de se transformer 17:42
    police lyon faits divers
    Villeurbanne : des coups de feu tirés ce vendredi après-midi dans le quartier Grandclément 17:26
    d'heure en heure
    Lyon : l'association étudiante de l'UNEF demande à son tour la dissolution de Némésis 17:10
    Lyon : le musée des Confluences signe un partenariat avec le musée des Cultures de Milan 16:38
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 27 février au 1er mars 16:05
    Fabienne Buccio 8 mai Lyon
    Menaces, commentaires racistes... Ciblée sur les réseaux sociaux, la préfète du Rhône porte plainte 15:38
    Lyon accueillera la finale de la Champions Cup en 2027 15:33
    Francis Lalanne
    Municipales 2026 : Francis Lalanne ne pourra pas se présenter à Lyon 14:50
    Lycéen poignardé à Bron : son agresseur de 14 ans poursuivi pour tentative d'assassinat 14:25
    Ligue Europa : l'OL hérite du Celta Vigo en huitième de finale 14:15
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut