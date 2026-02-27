L'entreprise technologique belge, Odoo, installera son siège français dans la Métropole de Lyon en mai prochain.

Une nouvelle entreprise internationale implante son siège français sur la Métropole de Lyon. Il s'agit d'Odoo, une entreprise d'édition de logiciel belge, spécialisée dans les solutions ERP (gestion des ressources de l'entreprise).

Plusieurs centaines d'emplois sur le territoire

Le siège de la filiale France sera ainsi implanté à Lyon d'ici mai 2026 avec l’ambition de structurer durablement sa présence sur le marché : "Lyon offre un écosystème tech dynamique, un accès à un bassin de compétences très riche et un excellent équilibre entre qualité de vie et attractivité professionnelle, ce qui en fait un lieu idéal pour développer nos activités", explique Joséphine Vander Linden, responsable du développement d’Odoo en France, pour justifier son choix.

A terme, Odoo ambitionne de créer plusieurs centaines d'emplois sur le territoire. Dans un premier temps, des profils RH, commerciaux et chefs de projet sont recherchés. Un renforcement progressif des équipes techniques et R&D devrait prendre le pas.

